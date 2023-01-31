Стверджується, що в Кремлі відновили підготовку до послання.

Послання президента Російської Федерації Володимира Путіна до Федеральних зборів може відбутися напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну - 20 або 21 лютого.

Про це повідомляють пропагандистські видання "РІА Новости" і ТАСС, посилаючись на власні джерела. Вони пишуть, що в Кремлі відновили підготовку до послання.

Так, пропагандисти ТАСС з посиланням на джерела стверджують, що послання буде оголошено "у 20-х числах лютого".

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Послання Путіна парламенту РФ

Попереднє послання парламенту Російської Федерації Путін оголошував у квітні 2021-го року. Наприкінці 2022-го він мав оголосити нове, але його перенесли на 2023-й рік.

Попри те, що обов'язок звертатися з посланням до Федеральних зборів позначена в Конституції РФ, у 2022 році Путін не став цього робити.

Крім того, наприкінці 2022-го Путін не проводив велику прес-конференцію, яка стала вже традиційною протягом 10 років.

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