Ймовірно, політ був пов'язаний із ймовірною угодою про продаж зброї.

Російський військовий VIP-джет літав з Москви у Пхеньян. Літак був там з 31 липня по 2 серпня.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані сервісу FlightRadar24, таємний політ російського військового літака в Північну Корею викликає підозри, що Кім Чен Ин продає зброю Володимиру Путіну.

Таємний політ

Іл-62М ВПС Росії літак перебував у міжнародному аеропорту Пхеньяну приблизно 36 годин. Це був перший політ такого типу російського військового VIP-літака до Північної Кореї з середини 2019 року.

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Ні Росія, ні Північна Корея не повідомляють про цей політ, невідомо, хто був на борту. Міноборони Росії не відповіло на запит прокоментувати цей візит.

Політ джета ВПС Росії відбувся лише через кілька днів після того, як міністр оборони Сергій Шойгу прибув до Пхеньяна на подібному літаку для участі у військовому параді, організованому Кімом Чен Чен Ином. Диктатор також влаштував російському міністру екскурсію по виставці озброєнь.

Навіщо борт літав в КНДР

"Схоже, це пов’язано з продовженням візиту делегації Шойгу та, можливо, домовленостей, укладених з Кім Чен Чен Ином", - повідомило інформоване джерело, припустивши, що країни могли укладати угоди щодо зброї".

Неможливо дізнатися, що Північна Корея може постачати Росії, але незалежні аналітики припустили, що це можуть бути боєприпаси. Коли Шойгу завершив свою поїздку до Пхеньяну, США знову висловили свою стурбованість тим, що Росія прагне відновити запаси боєприпасів, виснажені війною в Україні.

"У минулому ми бачили, як Росія намагалася отримати боєприпаси від таких країн, як Північна Корея. Це підкреслює жахливе становище, в якому опинилася Росія, коли справа доходить до поповнення та оновлення її боєприпасів", - заявив прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Найбільш очевидне озброєння, яке Пхеньян може постачати Москві, - це артилерійські снаряди та ракети. Оскільки економіка Північної Кореї настільки занепала, контракт на продаж озброєння на суму близько 250 мільйонів доларів дорівнюватиме приблизно 1% її ВВП і буде бажаним для країни, відрізаної від світової фінансової системи через санкції.

Експерт зі зброї Йост Ойлеманс вважає, що Росія шукає на своїх складах озброєнь будь-яку діючу броньовану техніку, "відновлюючи деяку абсолютно стару техніку", таку як танки Т-54 і Т-62. Їй може знадобитися допомога, щоб підтримувати їх у робочому стані.

"Північна Корея є, мабуть, останнім виробником запчастин для цих типів", - сказав Ойлеманс.

Кім також показав Шойгу нові безпілотники, але навряд чи найближчим часом вони потрапять на поле бою в Україні. Північній Кореї все одно бракує виробничих потужностей, щоб виробляти їх у значній кількості.

"Вони просто не на стадії зрілості", - сказав Юн Сукджун , капітан у відставці ВМС Південної Кореї, старший науковий співробітник Корейського інституту військових справ.

"Якою б не була точна причина таємничого військового польоту, Росія та Північна Корея усвідомлювали, що вони "розпалили вогонь звинувачень уряду США в тому, що дві країни мають угоду про зброю", - сказала Рейчел Міньон Лі, менеджер з регіональних питань у Open Nuclear Network із Відня, екс-аналітик Open Source Enterprise Центрального розвідувального управління.

Лі додала, що вона стурбована тим, що країни "могли обговорити військову співпрацю на більш глибокому рівні" під час візиту російського міністра оборони.

"Очевидно, що продемонструвати світові, що вони за спину один одного, було важливіше, ніж будь-який інший фокус візиту Шойгу", - сказала вона.

Росія та КНДР - останні новини

Росія перебуває під санкціями через війну в Україні, а КНДР - через програму ядерної зброї. Тож, обидві ізольовані країни намагаються зблизитися.

25 липня до Північної Кореї приїхав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Формально причиною було названо святкування корейского "Дня перемоги". Але експерти вважають, що справжньою причиною була спроба домовитися про поставки зброї в Росію для війни проти України.

Слід зазначити, що Шойгу був першим міністром оборони Москви, який відвідав Пхеньян від часів СРСР, що вже саме собою свідчить про важливість візиту.

Вже на місці Кім Чен Ин показав Шойгу корейські балістичні ракети, які Радбез ООН заборонив корейцям виробляти. За цю заборону голосувала зокрема й Росія, тому раніше таку зброю росіянам ніколи не демонстрували, щоб уникнути "незручних" ситуацій. Відтак ця демонстрація підтвердила, що відносини Москви і Пхеньяна перейшли на новий рівень.

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