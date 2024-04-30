Влітку НАТО може ухвалити рішення про збиття ракет РФ на заході України, - екс-міністр Польщі

Наразі польська система ППО може реагувати на ситуацію з підльотом ракети в останній момент, коли вже може бути запізно для її збиття.

Союзники НАТО могли б збивати російські ракети, що летять в напрямку Польщі, над територією України. Для цього потрібне політичні рішення на рівні НАТО й України, а також повний доступ союзників до інформації щодо ситуації у повітряному просторі України.

Про це заявив екс-міністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич у коментарі Укрінформу. За його словами, станом на сьогодні НАТО "не може розтягнути свою парасольку безпеки над територією західної України".

"Але зараз можна і треба зробити таким чином, щоб ракети, які можуть порушити повітряний простір Польщі, могли збиватися польською системою ППО з території нашої країни. Утім це вимагатиме володіння польською стороною повною ситуаційною обізнаністю щодо повітряного простору України, тобто інформацією з українських радарів й інших засобів, чого на сьогодні польська сторона не має", - зазначив Онишкевич. Відео дня

Польська система ППО може реагувати на ситуацію з підльотом ракети в останній момент, коли вже може бути запізно для її збиття. Рішення про збиття ракет над Україною, що летять в напрямку Польщі, можна прийняти, але це вимагатиме подолання опору і табу, зокрема, і з боку партнерів по НАТО, адже вони мають погодитися на застосування союзницьких засобів ППО або принаймні не виступати проти.

Онишкевич не виключає, що в майбутньому НАТО ухвалить рішення про повний захист неба над західною частиною України, але це "вимагатиме трохи часу". Існує можливість досягнути рішення про збиття ракет, які летять в напрямку Польщі вже під час саміту НАТО, що відбудеться в липні у Вашингтоні.

Російські ракети поблизу Польщі

Напередодні стало відомо, що під час масованого удару, одна з російських ракет підлетіла до кордону з Польщею. Варшава ж підіймала в повітря свої винищувачі, але збивати ракету не стала.

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону прокоментував нещодавній масований ракетний удар по Україні. Він зазначив, що технічно у Польщі є можливість закрити частину неба над Україною.

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