У Фінляндії очікують, що зможуть стати членами Альянсу до середини літа.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО негайно.

На спільній прес-конференції з Міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в Гельсінкі вона заявила, що це рішення тільки зміцнить Північноатлантичний Альянс, пише CNN.

"За останні місяці я ясно дала зрозуміти всім членам НАТО, особливо тим двом, які ще не ратифікували, що швидка ратифікація не тільки відповідає духу Альянсу, але і зробить нас сильнішими", - заявила Бербок.

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Хаавісто висловив надію на те, що виконання "всіх тих умов, які були поставлені Туреччиною" призведе до дуже швидкого процесу ратифікації. Він очікує, що Фінляндія і Швеція зможуть стати членами Альянсу до середини літа, додавши, що "конфлікт не за горами".

Шлях Швеції та Фінляндії до НАТО

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО.

Заявки ратифікував американський президент Джо Байден і 28 країн Альянсу. Угорщина і Туреччини досі не прийняли рішення.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що схвалить вступ Швеції в НАТО тільки після екстрадиції понад 100 представників Робітничої партії Курдистану в Туреччину.

Однак в кінці січня біля посольства Туреччини в Гельсінкі пройшов мітинг, в ході якого спалили копію Корану. Після цього Ердоган розкритикував мітинги шведських активістів І сказав, що Швеції не варто чекати від нього підтримки.

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