Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО негайно.
На спільній прес-конференції з Міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в Гельсінкі вона заявила, що це рішення тільки зміцнить Північноатлантичний Альянс, пише CNN.
"За останні місяці я ясно дала зрозуміти всім членам НАТО, особливо тим двом, які ще не ратифікували, що швидка ратифікація не тільки відповідає духу Альянсу, але і зробить нас сильнішими", - заявила Бербок.
Хаавісто висловив надію на те, що виконання "всіх тих умов, які були поставлені Туреччиною" призведе до дуже швидкого процесу ратифікації. Він очікує, що Фінляндія і Швеція зможуть стати членами Альянсу до середини літа, додавши, що "конфлікт не за горами".
Шлях Швеції та Фінляндії до НАТО
Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО.
Заявки ратифікував американський президент Джо Байден і 28 країн Альянсу. Угорщина і Туреччини досі не прийняли рішення.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що схвалить вступ Швеції в НАТО тільки після екстрадиції понад 100 представників Робітничої партії Курдистану в Туреччину.
Однак в кінці січня біля посольства Туреччини в Гельсінкі пройшов мітинг, в ході якого спалили копію Корану. Після цього Ердоган розкритикував мітинги шведських активістів І сказав, що Швеції не варто чекати від нього підтримки.