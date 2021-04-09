Заходу варто готувати рішучу відповідь на російську атаку, серед всього іншого на газопроводі "Північний потік-2" потрібно поставити хрест.

Володимир Путін має справу з дедалі більшим невдоволенням суспільства через стагнацію економіки Росії й поганою реакцією держави на пандемію COVID-19. Його принизило відео на YouTube про шикарний палац, який він збудував для себе. А ще президент США Джо Байден назвав його "вбивцею".

З наближенням парламентських виборів у вересні, опитування свідчать, що лише 27% росіян готові підтримати партію Путіна. А ще 41% кажуть, що не хочуть бачити його президентом знову. І це найбільше за всі часи, - пише Washington Post в редакційній статті.

Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомТож Путін вирішив вдатися до звичної диверсійної тактики - підвищити напругу до рівня трохи нижче точки кипіння у відносинах з сусідньою Україною і її прозахідним урядом. В лютому російські сили на окупованих частинах Донбасу почали зривати режим припинення вогню, домовленості про який з'явилися минулого літа. Низка українських солдатів загинули. Двоє були вбиті лише цього тижня. Тим часом, Росія відправила тисячі солдатів регулярної армії, щоб зміцнити й без того значні війська біля українських кордонів й в окупованому Криму.

Путін досяг успіху хоча б в тому, щоб привернути увагу Заходу. Командування армії США в Європі підвищило рівень тривоги до "потенційно неминучої кризи". І це найвищий рівень. Минулого тижня українського президента Володимира Зеленського підтримали президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент Франції Еммануель Макрон і німецький канцлер Ангела Меркель підняли тему України під час відео-переговорів з Путіним минулого тижня. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі тим часом зателефонував своєму російському колезі. В четвер Меркель поговорила з Путіним знову, попросивши його розвернути своїй війська.

Цілком передбачувано, що пропагандистська машина Кремля виставляє Україну як агресора й говорить про війну, яка "знищить Україну". Останнє сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Російські й українські аналітики сумніваються, що Путін наважиться на повномасштабний наступ. Адже гіркі настрої росіян навряд чи покращить потік бойових втрат.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Війна з Україною нікому в Росії не вигіднаОднак, він, можливо, розраховує швидко "розбити ніс" армії України, щоб можна було вимагати від Зеленського політичних поступок в обмін на нове припинення вогню. Він також може сподіватися таким чином зірвати зусилля Байдена у полі відновлення відносин між США і Європою, загострюючи трансатлантичні розбіжності в питанні України.

"Західні уряди будуть сподіватися, що їхній дипломатичний шквал стримає Путіна. Але вони повинні бути готові до того, що це не спрацює. США, які допомогли Україні з військовим обладнанням і тренуваннями, повинні бути готові відправити нові матеріали, якщо українські сили будуть атаковані. У західних урядів повинні бути напоготові свіжі санкції. Серед всього іншого будь-яка агресія повинна покінчити й з без того сумнівним "Північним потоком-2"", - йдеться в статті.

Washington Post наголошує, що не можна дозволяти Путіну використовувати війну проти України як спосіб втечі від дедалі більших політичних проблем в Росії.

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань