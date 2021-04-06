Сім років вистачило, щоб у Європі почали забувати, чому були запроваджені всі санкції поти Росії, але стягування військ до українського кордону освіжило пам'ять.

Армія Росії демонструє силу на кордоні України. І це повинно нарешті переконати ЄС зайняти чітку позицію й діяти жорсткіше спільно зі США, щоб стримати Москву.

Те, що сталося 7 років тому, можна було уявити, але на той момент всі вважали це малоймовірним. Найбільша країна на Землі атакувала свого західного сусіда. Про це пише Süddeutsche Zeitung, нагадуючи про вторгнення військ Росії без розпізнавальних знаків в Україну, які спочатку анексували український Крим, а потім розв'язали війну на Донбасі.

Читайте такожAtlantic Council: Росія може затягнути Україну в ту ж пастку, що і Грузію7 років - це короткий термін. Але цього вистачило, щоб деякі люди забули, чому взагалі були запроваджені санкції проти Росії, а відносини між Заходом і Москвою стали такими поганими. Такі люди шукають винних у Вашингтоні, Брюсселі й Берліні. Стягування російських військ до українського кордону тепер освіжають пам'ять. Перш за все, воно змушує пригадати, що те, що можна уявити, насправді цілком можливе.

Ніхто не може бути впевненим у тому, що президент Росії не захоче закінчити те, що він почав у 2014 році. Оскільки Україна загалом втрачена для російської влади, Володимир Путін все одно може розширити окупацію територій, покращити доступ до Криму й закріпити розділення України, просуваючи так звану "Новоросію" на сході сусідньої країни. Путін цілком можливо думає, що зараз хороший час. Світ надто зайнятий пандемією коронавірусу. А країни ЄС замнулися в собі. Це також пояснює, чому зростанню напруги на українсько-російському кордоні приділили так мало уваги.

Можна лише здогадуватися, що задумав Путін. Ті, хто ухвалюють рішення на Заході, повинні розглянути кілька варіантів. Рух військ може служити як засіб залякування або ж бути реальною підготовкою до війни. Не виключено, що Путін також намагається випробувати нерви президента США Джо Байдена, який розлютив російського президента тим, що назвав його "вбивцею".

Цілком зрозуміло, що Путін ще не вирішив, яким буде його наступний крок. Саме ця неоднозначність вимагає, що Захід зайняв чітку позицію. В 2014 році Путін був здивований жорсткою реакцією й запровадженням помітних санкцій. Цього разу володар Кремля повинен точно знати, що його чекає.

Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомНебезпека полягає в тому, що влада Росії може подумати ніби ціна нової атаки вже сплачена. Тим більше, що Москва звикла до економічних втрат через попередніх санкцій. Росія вже відкинула відносини з ЄС, що голова МЗС Сергій Лавров підтвердив принизливою поведінкою з Верховним представником Євросоюзу з закордонних справ Жозепом Боррелем під час візиту в Москву.

Зрештою, з приходом Байдена в Білий дім у Заходу з'явився новий шанс діяти як одне ціле. Настав хороший час для того, щоб показати Росії, що для неї все може стати ще гіршим. Потрібно пригрозити санкціями, які завдадуть більш потужний удар по російському апарату влади й основі економіки, ніж попередні.

Стримування - це не лише військовий інструмент, а й форма політичної комунікації. Те, що Німеччина і Франція зараз закликають "обидві сторони" утриматися від ескалації, навряд чи прозвучить як серйозне попередження для Москви. Якщо Росія атакує Україну, звісно ж, "Північному потоку-2" настане кінець. Хоча б це повинно бути зрозумілим.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань