Що Росія насправді замислила поблизу кордону України? Впродовж останніх тижнів Москва збільшувала свою військову присутність в регіоні: на суходолі й в морі, - посилюючи страх перед вторгненням.
Напевне, саме це підштовхнуло президента США Джо Байдена зателефонувати Володимиру Путіну у вівторок вранці, - пише на сторінках Washington Post колишній прем'єр-міністр і голова МЗС Швеції Карл Більдт. Байден запропонував провести зустріч лідерів США і Росії, щоб "обговорити весь спектр проблем". Але ситуація в Україні точно була серед головних на думці у американського президента.
Читайте такожWP: Не можна дозволяти Путіну ховати власні проблеми за війною в УкраїніЗвісно, Росія вже мала значну військову присутність в регіоні. Вона анексувала Крим в 2014 році, а її сили захопили частину Донецької й Луганської областей. Але тепер, коли розгублений і знервований Захід стежить, Росія мобілізує нові військові підрозділи, відправляючи їх в ці ж місця. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як потяги везуть танки з далекого Сибіру. А 76-та повітряно-десантна дивізія з Пскова прямує зі своєї бази поблизу Естонії в Крим. Таким чином, це найбільша концентрація російських військ біля кордону України з 2014 року. Вочевидь, всі ці військові там не на екскурсії.
Напруга швидко зростає. Справа не лише в тому, що Росія стягує війська на тлі посилення боїв біля лінії розмежування в Донецькій області. Російська риторика проти України теж значно загострювалася впродовж останніх тижнів. Державні ЗМІ в Москві просували абсурдні звинувачення, що Київ готує звірства, які потрібно зупинити. Потім кілька тижнів тому один з головних російських пропагандистів Дмитро Кисельов говорив про "другу братовбивчу" війну, яка от-от розпочнеться в Україні. При цьому, він стверджував, що Росія нібито до цього ніяк не причетна.
Що планує Кремль? Відкрите вторгнення в Україну, щоб взяти під контроль південну частину країни й забезпечити водою Крим, означало б початок масштабної війни в Східній Європі. Українські сили будуть чинити опір. А бої будуть великими й довготривалими.
Захід повинен піти на рішучі дії. Росія може зіштовхнутися з серйозним покаранням, наприклад, її можуть викинути з міжнародної фінансової системи у відповідь на агресію. Якщо це станеться, навіть Китай не зможе врятувати російську економіку.
Читайте такожThe Guardian: Біля кордонів України і Тайваню зароджується світ з "1984" ОрвеллаУ курсі Кремля немає ніякої логіки. Але Москва може також повторити сценарій за 2014-2015 роки. Тоді Росія кинула великі військові ресурси у перемогу над українськими силами, а лише після цього сіла за стіл політичних переговорів, щоб отримати великі поступки. Саме так і з'явилися Мінські угоди. Притиснута до стіни й зазнавши великих втрат на полі бою Україна не мала простору для переговорів на свою користь.
На даний момент відносини Москви з Вашингтоном, Брюсселем і Києвом майже досягли дна. Доведеться зачекати, щоб побачити, як Путін відреагує на дзвінок Байдена. Але йому точно не сподобалося, як президент США назвав його "вбивцею". У випадку Брюсселя, відносини погіршувалися з моменту, коли голова МЗС РФ Сергій Лавров принизив Верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля під час візиту в Москву. А відносини з Києвом почали погіршуватися ще більше після того, як президент Володимир Зеленський виступив проти Віктора Медведчука, головного представника Москви на внутрішній політичній сцені.
"Кремль може думати, що гірше вже не буде. І тому зараз хороший час, щоб "відкоригувати" ситуацію в Україні. Провокації спрацьовували в минулому. Можливо спрацюють і зараз", - пише Більдт.
Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомНемає точного способу дізнатися, чим все закінчиться. Але Росія повинна зіштовхнутися з об'єднаним і твердим дипломатичним фронтом. Путін повинен розуміти, що наслідки будуть тяжкими, якщо агресія проти України продовжиться. Це критичний тест для США і Європи. Безпека і стабільність континенту на межі.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ