Захід може покарати Москву за агресію проти України відключенням її від світової фінансової системи, і тоді російську економіку не врятує навіть Китай

Що Росія насправді замислила поблизу кордону України? Впродовж останніх тижнів Москва збільшувала свою військову присутність в регіоні: на суходолі й в морі, - посилюючи страх перед вторгненням.

Напевне, саме це підштовхнуло президента США Джо Байдена зателефонувати Володимиру Путіну у вівторок вранці, - пише на сторінках Washington Post колишній прем'єр-міністр і голова МЗС Швеції Карл Більдт. Байден запропонував провести зустріч лідерів США і Росії, щоб "обговорити весь спектр проблем". Але ситуація в Україні точно була серед головних на думці у американського президента.

Читайте такожWP: Не можна дозволяти Путіну ховати власні проблеми за війною в УкраїніЗвісно, Росія вже мала значну військову присутність в регіоні. Вона анексувала Крим в 2014 році, а її сили захопили частину Донецької й Луганської областей. Але тепер, коли розгублений і знервований Захід стежить, Росія мобілізує нові військові підрозділи, відправляючи їх в ці ж місця. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як потяги везуть танки з далекого Сибіру. А 76-та повітряно-десантна дивізія з Пскова прямує зі своєї бази поблизу Естонії в Крим. Таким чином, це найбільша концентрація російських військ біля кордону України з 2014 року. Вочевидь, всі ці військові там не на екскурсії.

Напруга швидко зростає. Справа не лише в тому, що Росія стягує війська на тлі посилення боїв біля лінії розмежування в Донецькій області. Російська риторика проти України теж значно загострювалася впродовж останніх тижнів. Державні ЗМІ в Москві просували абсурдні звинувачення, що Київ готує звірства, які потрібно зупинити. Потім кілька тижнів тому один з головних російських пропагандистів Дмитро Кисельов говорив про "другу братовбивчу" війну, яка от-от розпочнеться в Україні. При цьому, він стверджував, що Росія нібито до цього ніяк не причетна.

Що планує Кремль? Відкрите вторгнення в Україну, щоб взяти під контроль південну частину країни й забезпечити водою Крим, означало б початок масштабної війни в Східній Європі. Українські сили будуть чинити опір. А бої будуть великими й довготривалими.

Захід повинен піти на рішучі дії. Росія може зіштовхнутися з серйозним покаранням, наприклад, її можуть викинути з міжнародної фінансової системи у відповідь на агресію. Якщо це станеться, навіть Китай не зможе врятувати російську економіку.

Читайте такожThe Guardian: Біля кордонів України і Тайваню зароджується світ з "1984" ОрвеллаУ курсі Кремля немає ніякої логіки. Але Москва може також повторити сценарій за 2014-2015 роки. Тоді Росія кинула великі військові ресурси у перемогу над українськими силами, а лише після цього сіла за стіл політичних переговорів, щоб отримати великі поступки. Саме так і з'явилися Мінські угоди. Притиснута до стіни й зазнавши великих втрат на полі бою Україна не мала простору для переговорів на свою користь.

На даний момент відносини Москви з Вашингтоном, Брюсселем і Києвом майже досягли дна. Доведеться зачекати, щоб побачити, як Путін відреагує на дзвінок Байдена. Але йому точно не сподобалося, як президент США назвав його "вбивцею". У випадку Брюсселя, відносини погіршувалися з моменту, коли голова МЗС РФ Сергій Лавров принизив Верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля під час візиту в Москву. А відносини з Києвом почали погіршуватися ще більше після того, як президент Володимир Зеленський виступив проти Віктора Медведчука, головного представника Москви на внутрішній політичній сцені.

"Кремль може думати, що гірше вже не буде. І тому зараз хороший час, щоб "відкоригувати" ситуацію в Україні. Провокації спрацьовували в минулому. Можливо спрацюють і зараз", - пише Більдт.

Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомНемає точного способу дізнатися, чим все закінчиться. Але Росія повинна зіштовхнутися з об'єднаним і твердим дипломатичним фронтом. Путін повинен розуміти, що наслідки будуть тяжкими, якщо агресія проти України продовжиться. Це критичний тест для США і Європи. Безпека і стабільність континенту на межі.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань