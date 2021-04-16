Поліція оточила будівлю.

У Тбілісі в одній з філій «Банку Грузії» людей взяли в заручники.

Читайте такожУ США на складі FedEx відрили стрілянину: загинули вісім людей (фото, відео)Про це пише «Грузія Online».

Повідомляється, що в будівлю увірвався озброєний чоловік.

«Наразі там мобілізовані представники правоохоронних органів». - йдеться в повідомленні.

За інформацією телеканалу «Руставі-2», в банк увірвалася не одна людина, а група озброєних людей.

Поліція оточила будівлю і тепер намагається з'ясувати всі подробиці події. За словами очевидців, в районі будівлі поки не було чутно звуків стрільби.

Точна кількість грабіжників та заручників поки невідома.

Філія банку розташована в столичному районі Авлабарі, в будівлі, де ведуться ремонтні роботи.

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Автор: Катерина Шварц