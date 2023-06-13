Експерти кажуть, що Путін може не сприймати Пригожина як загрозу, або він може не до кінця розуміти ступінь його зростаючої помітності.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в останні тижні публічно критикує військове керівництво Росії, звинувачуючи його в некомпетентності.

Як пише The Washington Post, він також проводить мітинги та прес-конференції по всій Росії, просуваючи кампанію під назвою "Вагнер: друга лінія фронту".

У країні, де критика військових і виклик президенту незаконні, багато хто задається питанням, чому Путін терпить поведінку Пригожина. Повністю підтримуючи війну в Україні та мобілізацію російського суспільства, Пригожин, можливо, забезпечив собі безпеку.

Експерти кажуть, що Путін може не сприймати Пригожина як загрозу, або він може не до кінця розуміти ступінь його зростаючої помітності. Кінцева мета Пригожина неясна, але, можливо, він позиціонує себе для отримання переваг в постпутінській Росії, проти інших олігархів. Послання Пригожина може бути занадто екстремальним, щоб знайти відгук у основної маси росіян, і у нього мало шансів зробити успішну політичну кар'єру.

Однак будь-які репресії проти Пригожина ризикують об'єднати його прихильників з іншими антипутінськими рухами і можуть стати проблемою для режиму Путіна. Кінцева мета Пригожина досі не ясна. Протягом багатьох років він процвітав як лідер воєнізованої організації, яка діяла в тіні, домагаючись цілей Кремля по всьому світу будь-якими засобами. Такий підхід не завжди добре поєднується з офіційною посадою, яка пов'язана з більшою відповідальністю і політичними ризиками, а також номінальними зобов'язаннями перед законом.

Аналітики вважають, що у Пригожина мінімальні шанси на успішну політичну кар'єру, оскільки його ідеї, як і ідеї чеченського лідера Рамзана Кадирова, часто занадто екстремальні, щоб знайти відгук у основної маси росіян, не кажучи вже про еліту країни.

Ситуація з Пригожиним - деталі

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що візьме в свої ряди формування, які не хочуть підписувати контракт з Міноборони Російської Федерації.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин допустив помилку, коли крім Шойгу з Герасимовим, а також Беглова, почав підвищувати голос на Адміністрацію Президента РФ.

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