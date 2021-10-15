Журналісти виявили, що в десятках країн спецслужби стежили за правозахисниками, активістами, політиками за допомогою шпигунської програми.

Премію Європейського парламенту імені вбитої мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції отримала організація Forbidden Stories, яка провела розслідування про масове стеження за співробітниками ЗМІ, активістами та адвокатами по всьому світу.

Розслідування "Проект Pegasus" проводилося за технічної підтримки правозахисних організацій Amnesty International і Forbidden Stories, повідомляє Euronews.

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Журналісти виявили, що для незаконного стеження в Азербайджані, Казахстані, Угорщині та інших країнах використовувалася програма ізраїльської компанії NSO, розробники якої стверджували, що продають її тільки державним установам для боротьби зі злочинністю.

Мальтійська журналістка Дафне Каруана Галіція була вбита 16 жовтня 2017 року. У своїх матеріалах вона розкривала причетність перших осіб країни до корупції.

Розслідування:

Результати розслідування "Проект Pegasus" були оприлюднені влітку поточного року.

Журналісти виявили, що в десятках країнах спецслужби стежили за правозахисниками та політиками за допомогою шпигунської програми, розроблену ізраїльською фірмою NSO Group.

У розпорядження журналістського консорціуму, що включав 16 редакцій, а також правозахисні організації Amnesty International і Forbidden Stories, потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з декількох десятків країн.

Більш ніж в 1 тис.випадків вдалося ідентифікувати власників цих номерів, серед яких опинилися, в тому числі високопоставлені політики, адвокати, журналісти та правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини, Азербайджану і цілого ряду інших країн.

Троянська програма Pegasus здатна миттєво встановлюватися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслану зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, включаючи камеру і мікрофон. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.

Автор: Вікторія Токарєва