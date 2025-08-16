Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що розмова Путіна з Трампом була "дійсно, дуже позитивною, і про це сказали два президенти".
"Це та сама розмова, яка дає змогу далі впевнено разом іти шляхом пошуку варіантів врегулювання", - додав представник Кремля, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Відповідаючи на запитання про те, чому на прес-конференції президенти не стали відповідати на запитання журналістів, Пєсков сказав, що "було зроблено вичерпні заяви".
"Тому від запитань журналістів на підсумковій прес-конференції вирішено було відмовитися", - додав він.
Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв за підсумками зустрічі Путіна і Трампа заявив, що "відбувся позитивний і конструктивний діалог".
Він також наголосив на важливості того, що президент США відзначив "значущий потенціал в економічній сфері між Москвою і Вашингтоном".
Зустріч Трампа і Путіна - деталі
Лідери двох країн зустрілися на авіабазі на Алясці. Трамп привітав Путіна оплесками і червоною килимовою доріжкою.
Президенти Росії та США планували говорити віч-на-віч. Але в підсумку до них на переговорах приєдналися по два члени їхньої команди. Переговори тривали понад дві з половиною години. Після них Путін і Трамп виступили перед пресою, але журналістам не дали поставити запитання.
Путін знову виправдовував війну Росії проти України вигаданими тезами, які звучали і раніше. Масові вбивства громадян України і руйнування українських міст російською загарбницькою армією Путін назвав "українським конфліктом".