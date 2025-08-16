Відповідаючи на запитання про те, чому на пресконференції президенти не стали відповідати на запитання журналістів, Пєсков сказав, що "було зроблено вичерпні заяви".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що розмова Путіна з Трампом була "дійсно, дуже позитивною, і про це сказали два президенти".

"Це та сама розмова, яка дає змогу далі впевнено разом іти шляхом пошуку варіантів врегулювання", - додав представник Кремля, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про те, чому на прес-конференції президенти не стали відповідати на запитання журналістів, Пєсков сказав, що "було зроблено вичерпні заяви".

"Тому від запитань журналістів на підсумковій прес-конференції вирішено було відмовитися", - додав він.

Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв за підсумками зустрічі Путіна і Трампа заявив, що "відбувся позитивний і конструктивний діалог".

Він також наголосив на важливості того, що президент США відзначив "значущий потенціал в економічній сфері між Москвою і Вашингтоном".

Зустріч Трампа і Путіна - деталі

Лідери двох країн зустрілися на авіабазі на Алясці. Трамп привітав Путіна оплесками і червоною килимовою доріжкою.

Президенти Росії та США планували говорити віч-на-віч. Але в підсумку до них на переговорах приєдналися по два члени їхньої команди. Переговори тривали понад дві з половиною години. Після них Путін і Трамп виступили перед пресою, але журналістам не дали поставити запитання.

Путін знову виправдовував війну Росії проти України вигаданими тезами, які звучали і раніше. Масові вбивства громадян України і руйнування українських міст російською загарбницькою армією Путін назвав "українським конфліктом".

