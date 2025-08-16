Путін знову повторив брехливі твердження, що нібито Україна створює загрозу російській безпеці.

Російський диктатор та ініціатор війни проти України Володимир Путін не змінив своїх тез про війну Росії проти України після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить заява Путіна на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі (Аляска).

Путін знову виправдовував війну Росії проти України вигаданими тезами, які звучали і раніше. Масові вбивства громадян України та руйнування українських міст російською загарбницькою армією Путін назвав "українським конфліктом".

"Як ви знаєте, одним із центральних питань стала ситуація навколо України. Ми бачимо прагнення адміністрації США, і особисто президента Трампа, сприяти вирішенню українського конфлікту, його бажання вникнути в суть і зрозуміти його витоки", - сказав Путін.

Відео дня

Також Путін знову повторив брехливі твердження, що нібито Україна створює загрозу російській безпеці.

Зокрема, як заявив Путін, "події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці".

При цьому, російський диктатор сказав, що "ми завжди вважали, і вважаємо український народ братнім, як це не дивно прозвучить у сьогоднішніх умовах".

"У нас одне коріння і все, що відбувається, для нас - це трагедія і важкий біль", - заявив Путін.

У зв'язку з цим він сказав, що його країна "щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому край". Путін сказав:

"Але, при цьому, ми переконані, щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер - мають бути усунуті всі першопричини кризи... Забезпечено всі законні занепокоєння Росії".

Водночас Путін стверджує, що він згоден із Трампом у тому, що "безумовно, має бути забезпечена і безпека України".

За його словами, йому хочеться сподіватися, що "досягнуті нами розуміння дадуть змогу наблизиться до цієї мети і відкриє дорогу до миру в Україні".

"Ми розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть усе це в конструктивному ключі і не стануть чинити жодних перешкод, не робитимуть спроб за рахунок провокацій або закулісних інтриг зірвати прогрес, що намічається", - сказав Путін.

Зустріч Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, Трамп повідомив, що наразі немає жодної угоди з Путіним щодо врегулювання війни в Україні після зустрічі на Алясці.

Переговори тривали понад дві з половиною години. Після них Путін і Трамп виступили перед пресою. Переговори в розширеному форматі було скасовано. Спільний обід Путіна і Трампа - теж. Обидва вже полетіли з Аляски.

Вас також можуть зацікавити новини: