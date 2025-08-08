Джерела росЗМІ спростовують цю інформацію.

Зустріч лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна може відбутися вже на початку наступного тижня в Європі, пише Fox News з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, Рим розглядають як потенційне місце зустрічі.

"Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили Fox News, що зустріч готується вже в найближчий понеділок, і одним із можливих місць проведення є Рим", - пише видання.

Водночас якщо зустріч відбудеться пізніше цього тижня, Рим усе ще залишається серед варіантів, хоча розглядаються й інші країни в Європі та інших регіонах.

Оновлено 14.00. Російський ТАСС із посиланням на свої джерела заявив, що Рим не буде майданчиком зустрічі Путіна і Трампа, і в принципі Європа не розглядається як можлива локація для зустрічі.

Зустріч Трампа і Путіна

Раніше Путін заявив, що може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в ОАЕ. Він також припустив можливість зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, але наголосив, що для таких переговорів мають бути створені відповідні умови, однак до них, за словами Путіна, ще далеко.

Про те, що Росія і США вже узгодили місце зустрічі президентів, вранці четверга розповів помічник президента Росії Юрій Ушаков, додавши, що зустріч можлива наступного тижня, але точну дату ще належить визначити.

Пізніше Трамп заявив, що його зустріч із Путіним не залежатиме від того, чи погодиться російський лідер перед цим на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

