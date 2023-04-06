За його словами, всім країнам треба відмовитися від цього типу зброї.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раптово оголосив себе "радикальним противником ядерної зброї". Ба більше, він запропонував знищити всю ядерну зброю.

Як повідомляють росЗМІ, відповідну заяву Лукашенко зробив, коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що жодна країна не повинна розміщувати ядерну зброю за межами своєї території.

"Я з ним згоден. Тому треба виводити всю ядерну зброю американцям з 5 або 6 країн, де вона розміщена. І крапка. Я взагалі щодо цього радикал. Я вважаю, що ядерну зброю треба протягом деякого часу звести в одну купу і знищити ", - сказав Лукашенко.

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Водночас плани розмістити російську ядерну зброю в Білорусі він назвав "кроком у відповідь" для НАТО.

Російська ядерка у Білорусі

Хоч Лукашенко і видає себе за противника ядерної зброї, його країну невдовзі перетворять на ядерний полігон Росії. Нещодавно диктатор Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, а будівництво сховищ закінчать до 1 липня.

Наразі США не бачать ознак розміщення такої зброї на білоруській території. Однак офіційний Київ зажадав скликати засідання Радбезу ООН через заяву Росії.

Крім того, в Брюсселі закликали Мінськ відмовитися від розміщення ядерної зброї і пригрозили ввести санкції.

Секретар РНБО Олексій Данілов сумнівається в тому, що Путіну дозволять розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

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