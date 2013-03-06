На Вінниччині військові льотчики десантували спецпризначенців

Десантування офіцерів і контрактників проводилося в рамках чергової льотної зміни екіпажів бригади на військово-транспортних літаках Ан-26, яка проходила вдень і вночі.

– Десантування з Ан-26 останній раз ми виконували тут наприкінці січня цього року, – розповів командир 8-го окремого полку спеціального призначення підполковник Олег Нечаєв. – Сподіваюсь, це стане навіть не традицією, а скоріше правилом. Таким чином екіпажі транспортної авіації крім навиків пілотування, навігації та ряду інших польотних завдань, мають змогу відпрацьовувати на практиці свою майстерність у десантуванні особового складу з різних висот. А ми у свою чергу відпрацьовуємо у такий спосіб завдання за планом бойової підготовки.

Командир 456-ї гвардійської бригади транспортної авіації Повітряних Сил військовий льотчик першого класу гвардії-полковник Олег Нечипорук підкреслив, що спільні дії особового складу обох військових частин мають неабияке значення для підвищення і вдосконалення навичок військовослужбовців у практичному застосуванні транспортної авіації і воїнів-розвідників.

Крім того, для вивчення питань щодо перспективи і можливостей участі у стрибках з парашутом з військово-транспортних літаків на аеродромі «Гавришівка» розташування 456-ї Гвардійської бригади відвідала рекогносцировочна група 95-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України з Житомира.

В рамках чергової льотної зміни крім десантування спецпризначенців, екіпажі військово-транспортних літаків Ан-26 та вертольотів Мі-8МТ відновлювали навички пілотування і навігації у простих і складних метеоумовах вдень та вночі. Льотчики та штурмани бригади виконали різні вправи відповідно до курсу бойової підготовки авіації Повітряних Сил. Загалом за льотну зміну було виконано близько 35 польотів. Загальний наліт екіпажів склав майже двадцять годин.