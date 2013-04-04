У 2013 році військові України та Білорусі тренуватимуться разом

– У процесі спілкування з українськими колегами ми з начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковником Володимиром Заманою намітили ряд питань та векторів співпраці у військовій та військово-технічній галузях, – наголосив начальник генерал-майор Петро Тихоновський. – Хочу повідомити, що вже цього року військовослужбовці Збройних сил Білорусі та України разом відпрацьовуватимуть завдання під час міжнародних навчань “Слов’янська співдружність-2013”.

Також генерал-майор Петро Тихоновський додав, що він вражений досягненнями українських колег у сфері військової освіти.

– Я вражений робочою атмосферою, що панує в Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тут зібраний великий науковий та технічний потенціал, чудові викладачі та офіцери-керівники, які “живуть” життям та проблемами військового навчального закладу. Вони роблять усе для можливе для підготовки офіцерських кадрів ЗС України. У вас є чому повчитися, – зазначив начальник Генерального штабу Збройних сил – перший заступник Міністра оборони Республіки Білорусь.

Начальники Генеральних штабів ЗС України та Республіки Білорусь повідомили, що у ході переговорів вони розглянули можливість створення україно-білоруських військових підрозділів, які б виконували спільні завдання щодо гуманітарного розмінування, допомоги населенню у випадках техногенних катастроф чи стихійного лиха тощо.

– Про те, якими будуть організаційно-штатна структура, обсяги завдань, місце дислокації підрозділів, говорити ще зарано. Потрібно опрацювати значний пакет підготовчих документів, – зазначив начальник Генерального штабу Збройних Сил-перший заступник Міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Петро Тихоновський. – Розпочнемо, звичайно, із невеликих підрозділів, поступово нарощуючи потенціал. Але на цьому наші спільні військові проекти не завершаться. У планах – проведення спільних тренувань, змагань між військовими колективами, маневри із застосуванням підрозділів військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони обох країн.