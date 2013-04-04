Україна і надалі буде активним учасником програм міжнародного військового співробітництва

– Україна і надалі інтенсивно розвиватиме співпрацю із західними та східними партнерами у сфері колективної світової безпеки, – додав він.

Головнокомандувач ЗС України нагадав, що зараз триває підготовка флагману ВМС України фрегату “Гетьман Сагайдачний” до участі в операції сил НАТО “Океанський щит”.

– Починаючи з вересня цього року наші військові моряки спільно з колегами з ВМФ європейських країн та Росії діятимуть у водах в районі Африканського Рогу з метою забезпечення безпеки судноплавства та антипіратських заходів. Не секрет, що у багатьох приватних морських кампаніях працюють українські моряки. На цивільних судах, що ходять під прапорами інших країн, трапляються екіпажі, що цілковито складаються із наших співвітчизників. Беручи участь в операції “Океанський щит”, ми створюємо додаткові гарантії безпеки для громадян України, – наголосив генерал-полковник Володимир Замана.

У ході спілкування з військовою делегацією Республіки Білорусь також відбувся обмін досвідом у сфері територіальної оборони та професіоналізації армії. Зокрема, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України відзначив, що 2013 рік буде останнім роком призову на строкову службу до лав Збройних Сил України. Восени відбудеться фінальна призовна кампанія. А вже з 2015 року, коли у запас буде звільнено останніх військовослужбовців строкової служби, українська армія остаточно перейде на контрактний принцип укомплектування.

– Свого часу в Україні було прийнято рішення про перехід на військову службу терміном у 1 рік. При такій системі Збройні сили не можуть функціонувати ефективно. Є два виходи із цієї ситуації: можна збільшити термін служби до 1,5 чи 2 років, чого суспільство сьогодні не прийме, або перейти на військову службу за контрактом. Зважаючи на те, що Президентом України перед нами поставлено таке завдання, у 2015 році ми будемо мати професійну армію, – сказав генерал-полковник Володимир Замана.

Він також підкреслив, що перехід на контрактну службу в армії є абсолютно правильним та виваженим, і вже незабаром українські Збройні Сили будуть такими, як цього вимагає сучасність.

Керівник білоруської делегації начальник Генерального штабу Збройних Сил – перший заступник Міністра оборони Білорусі генерал-майор Петро Тихоновський розповів, що у Білорусі зараз є декілька видів військової служби: строкова, контрактна, а також служба у резерві.

– Для нас пріоритетним принципом комплектування військ залишається строкова служба, яку громадяни Білорусі проходять 18 місяців, – повідомив генерал-майор Петро Тихоновський. – Військовослужбовців-контрактників у нас не багато. Однак у білоруських юнаків є можливість проходити військову службу у резерві, якщо вони, до прикладу, є цінними фахівцями на підприємствах та виробництвах. Якщо юнак не має вищої освіти, він служить у резерві три роки, періодично залучається до військових зборів, які тривають до 45 діб. Якщо має вищу освіту – служить у резерві 2 роки. А якщо, окрім вищої освіти, юнак навчався ще й на військовій кафедрі, він має відслужити лише рік із присвоєнням йому звання офіцера запасу, – розповів він.