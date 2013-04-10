Військові аташе та представники Держдепартаменту США відвідали Павлоградський хімічний завод

У робочій зустрічі прийняли участь військові аташе країн ЄС та НАТО, акредитовані в Україні, представники Держдепартаменту США, Ради Національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони України та інші.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України Сергій Лічманенко, тристороннім контрактом з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) передбачається співфінансування з 3 джерел: від Міністерства оборони України – 50%, Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання (НСПА) – 40% та Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» – 10%.

Генеральний директор Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» заслужений працівник промисловості України Леонід Шиман повідомив, що за допомогою ресурсів, які виділялися Норвезьким посольством, було модернізовано систему очищення газів на печі утилізації протипіхотних мін, і з 21 березня приступили до утилізації.

– Наші потужності дозволять утилізувати 1,2 млн мін на рік. Причому відбувається це без шкоди довкіллю, а на виході ми отримуємо металобрухт і вибухові речовини, які використовуємо для виробництва промислової вибухівки, – сказав він.

На заводі гостям продемонстрували систему гідророзриву, утилізації твердих відходів спецвиробництва, майданчик об’єкту утилізації порожніх корпусів двигунів тощо.

Довідка. Перший етап проекту розпочався у 2006 році та успішно завершився у кінці 2011 року. У рамках першого етапу проекту знищено 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч одиниць легких озброєнь і стрілецької зброї (ЛОСЗ) і 1 тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). Крім того, за фінансової підтримки Трастового фонду НАТО на Донецькому казенному заводі хімічних виробів виготовлено та встановлено обладнання (інсинератор) зі спалювання боєприпасів малого калібру та елементів боєприпасів. Внесок Трастового фонду в цей етап проекту становив 10,8 млн євро.

Другий етап проекту розпочався у квітні 2012 року підписанням нових контрактів на утилізацію зброї та боєприпасів. Планується знищити 73,5 тисяч тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін ПФМ-1.

Країнами-донорами цього етапу проекту на сьогодні виступають США, Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Ірландія. Європейський Союз виступає спонсором утилізації протипіхотних мін.

У рамках другого етапу проекту залучені виробничі потужності Державного підприємства «Укроборонлізинг» у м. Кам’янець-Подільський з утилізації стрілецької зброї, «Центр УОС-ДМ» Державного підприємства «Укроборонсервіс» з утилізації звичайних боєприпасів, Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів у м. Шостка, Донецький казенний завод хімічних виробів, Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».

18 квітня 2012 року підписані тристоронні контракти (НСПА (Агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання) – Міністерство оборони України – головні виконавці) на виконання робіт з утилізації звичайних боєприпасів та стрілецької зброї в рамках другого етапу проекту.

1 лютого 2013 року у Києві, у приміщенні Офісу зв’язку з НАТО в Україні, відбулося підписання тристороннього Контракту з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) між Міністерством оборони України, Агенцією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання (НСПА) та Державним підприємством «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».

Внесок країн-донорів на утилізацію мін складатиме 1,8 млн євро, термін виконання – близько 3,5 років.