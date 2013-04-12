У Житомирі та Чернігові відзначили річницю першого польоту людини в космос

Із нагоди Всесвітнього дня авіації і космонавтики у Житомирі вшанували пам’ять Сергія Корольова покладанням квітів до його постаменту, що знаходиться на майдані, який також носить ім’я генерального конструктора космічних кораблів. Участь у пам’ятному зібранні взяли командування 8-го армійського корпусу, військовослужбовці Житомирського гарнізону, представники місцевої влади та громадськість.

Саме у цьому обласному центрі в сім’ї викладача Житомирської чоловічої гімназії народився Сергій Павлович Корольов, ім’я якого знає увесь світ. Меморіальний будинок – музей академіка Корольова та музей космонавтики – це окраса й гордість обласного центру.

У Житомирі функціонує військовий інститут імені С.П.Корольова. Це навчальний заклад, який готує фахівців із технічних спеціальностей. Його студенти вже сьогодні опанували новітні технології, демонструють власні винаходи.

У Чернігові теж відбулися заходи, присвячені Всесвітньому дню авіації і космонавтики. Зокрема в Чернігівському військово-історичному музеї імені В.В.Тарновського відкрилася виставка до Всесвітнього дня авіації і космонавтики під назвою «Шлях до зірок», яка розповідає про участь чернігівців у підкоренні Всесвіту, та про їхній внесок у створення і запуск ракетної техніки. На презентацію виставки завітали військовослужбовці місцевого гарнізону, мешканці міста, і навіть вихованці дитячих садків обласного центру. Особливе місце на виставці посідають матеріали про діяльність найбільшого з існуючих нині у світі космодромів – «Байконур».

У військово-історичному музеї представлені майже 100 експонатів, серед яких унікальні світлини, документи, нагороди, книги, значки, сувеніри, макети космічних кораблів і супутників. Чимала кількість цих експонатів надана головою Ради ветеранів космодрому «Байконур» у Чернігові Миколою Оврамцем та двічі Героєм Радянського Союзу, льотчиком-космонавтом, генерал-полковником Петром Климуком.

Як розповіла завідувач військово-історичного музею Людмила Майборода, Чернігівщині теж належить вагомий внесок у дослідження космосу.

– Наш земляк з райцентру Короп Микола Кибальчич – автор першого у світі проекту реактивного літального апарату. А дев’ять випускників колишнього Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків безпосередньо підкоряли зоряні простори Космосу. Серед них і перший космонавт незалежної України Герой України Леонід Каденюк.

Довідково. Рішенням Міжнародної авіаційної федерації 12 квітня відзначається як Всесвітній день авіації та космонавтики. Цього дня 1961 року майор Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі «Восход» вперше у світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. Це була подія, яка змінила світ.

До цієї визначальної події світового масштабу причетний житомирянин Сергій Павлович Корольов, ракета якого вперше вивела людину в космос. С.П. Корольов – Академік АН СРСР. Конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів. 7 років відбув у ГУЛАЗІ, де разом з іншими вченими був примушений займатися розробкою балістичних та геофізичних ракет. Після звільнення очолив радянську ракетну програму. Під його керівництвом запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, відбувся перший політ людини в космос.