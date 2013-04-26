«Чумацький шлях-2013»: бомбардувальна, штурмова та винищувальна авіація в небі

Водночас з Хмельниччини для виконання практичного бомбометання на авіаційному полігоні Повурськ по об’єктах умовного противника була піднята пара Су-24М.

При відпрацюванні завдань тактичного бомбометання екіпажі Су-24М використовували вказівки передових авіаційних навідників. Практичні та тактичні дії бомбардувальної авіації прикривали екіпажі винищувальної авіації на Су-27. Для протидії бомбардувальній, штурмовій та винищувальній авіації умовно створеного угрупування військ «Північних» протидіяли підрозділи протиповітряної оборони «Південних». Зокрема, винищувальна авіація виконувала завдання відбиття нальоту авіації умовного противника, забезпечувала бойові дії ударної авіації.

За словами заступника командувача Повітряних Сил з авіації – начальника авіації генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, у дослідницькому командно-штабному навчанні задіяні практично усі підрозділи тактичної та транспортної авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ Повітряних Сил, а також підрозділи Сухопутних військ, на які покладено завдання протиповітряної оборони держави, оскільки головне питання, що досліджуватиметься у ході навчання, стосується перспективної системи управління протиповітряною обороною держави.

– Для набуття перспективними органами управління визначених спроможностей щодо планування, застосування та управління угрупуваннями військ, між «Північними» та «Південними» розігруються певні тактичні епізоди. Іншими словами – одні наступають, інші обороняються. Таким чином ми досліджуємо можливості та здатність сил і засобів видів Збройних Сил, їх родів та спеціальних військ виконувати завдання у різних умовах. І лише після завершення навчань робитимуться відповідні висновки стосовно перспективної структури системи управління, – повідомив генерал-лейтенант Василь Нікіфоров.