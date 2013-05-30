Українські вертолітники у Ліберії налітали більше 1000 годин

Екіпажі на вертольотах Мі-8 виконували завдання щодо перевезення пасажирів та вантажів у населені пункти, куди дістатися сушею практично неможливо через початок сезону тропічних дощів. Також українськими пілотами на багатоцільовому вертольоті була доставлена група лікарів та медичних засобів до майданчику Зор Зор, що біля кордону із Гвінеєю. На даний час у цьому районі зафіксовані випадки захворювання осіб на лихоманку Ласо. Після повернення український вертолітників до базового аеродрому військові медики загону провели спеціальні дезінфікційні заходи.

Протягом трьох годин пара Мі-24 здійснювала повітряну розвідку та бойове патрулювання території вздовж кордонів. Після виконання завдань пройшло урочисте зібрання з нагоди свята, під час якого командир 56-го ОВЗ полковник Петро Пліс зачитав військовослужбовцям привітання, які надійшли на адресу миротворців від керівників Держави, Збройних Сил України та Організації Об’єднаних Націй. Низці вояків було вручено грамоти та оголошено подяки.

Варто зазначити, що з початку 18 ротації екіпажі на вертольотах Мі-8 та Мі-24 провели у небі понад 1000 годин.

Окрім того, цього дня офіцери 56-го ОВЗ брали участь у святкових заходах, що проходили у штаб-квартирі Місії ООН в місті Монровія. На них були присутні керівний склад Місії, представники уряду, військових підрозділів та інші почесні гості. За вагомий внесок у відбудову держави, мирне життя її мешканців зі словами подяки до присутніх звернулися віце-президент Ліберії Джозеф Н.Боракай, спеціальний представник Генерального секретаря ООН у Ліберії Карін Ландгрен. Особливі слова вдячності лунали на адресу військових контингентів. Зокрема, й українським військовим авіаторам, котрі вже понад 9 років виконують завдання Місії ООН в Ліберії.

Хвилиною мовчання присутні вшанували миротворців, які втратили своє життя, перебуваючи на службі справі миру.

– Більш ніж 111 000 осіб виконують завдання під прапором ООН, у тому числі майже 100 тисяч військовослужбовців та поліцейських з 116 країн, котрі задіяні в 15 операціях з підтримання миру на чотирьох континентах, – зазначила Карін Ландгрен. – Нині ООН адаптує свою політику, щоб краще виконувати свою місію, допомагаючи людям і державам, де тривають найбільш руйнівні конфлікти у світі. Тому підтримка миру ніколи не була більш динамічною та більш гнучкою, ніж сьогодні.