Українські вертолітники у ДР Конго провели нічні польоти

Основною метою тренування було відновлення і вдосконалення льотних навичок для подальшого просування льотного складу за курсом бойової підготовки. Екіпажі на вертольотах МІ-8 та МІ-24 у межах міжнародного аеропорту “Гома” в темну пору доби у гірських умовах відпрацьовували зліт і посадку на майданчик та польоти по колу. Крім цього льотний склад ланки МІ-8 виконав польоти з пошуково-рятувальними роботами з режиму зависання над суходолом, а екіпажі вертольоту МІ-24 – політ із заходом на посадку з використанням посадкових систем.

– Основна особливість нічних польотів у ДР Конго – це обмежена візуальна видимість в умовах фактично безорієнтирної місцевості. Крім того, на політ впливає високогір’я, а це майже 1500 метрів на рівнем моря, стан покриття злітної смуги, значна вологість повітря. Але для льотчиків – це хороші можливості для покращення професійних якостей. Подібні польоти ми проводимо раз на два місяці і кожен льотчик виконує мінімум два заходи на посадку в темну пору доби. За підсумками цих польотів хочу відзначити чіткі і грамотні дії підполковника Руслана Мельника та майора Івана Поліхуна, – розповів заступник командира 18 овз підполковник Кирило Захаров.

Поряд із льотчиками у забезпеченні польотів брали участь військовослужбовці інженерно-авіаційної служби загону, які готували і контролювали справність авіаційної техніки. Офіцери аеродромно-технічного забезпечення, парашутно-десантної, метеорологічної служби, зв’язківці доклали немало зусиль, аби нічні польоти пройшли успішно, з дотриманням усіх необхідних вимог та заходів безпеки.

Загалом за льотну зміну було здійснено 16 польотів, а загальний наліт екіпажів вночі становив майже 4 години.

Варто додати, що з початку 3 ротації 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго екіпажі здійснили понад 500 вильотів із загальним нальотом більше 700 годин (середній наліт на одного командира екіпажа майже 40 годин). Було перевезено понад 1800 пасажирів та 103 378 кг вантажу.