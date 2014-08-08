Військові лікарі Харкова отримали благодійну допомогу на майже 1,5 мільйона гривень

Так, ТОВ «Київське виробниче об’єднання «Медапаратура» передало новий пересувний стоматологічний кабінет на базі автомобіля ЗіЛ-53, що в автономному режимі дозволяє проводити лікування та протезування.

Від колективу Зміївської теплоелектростанції військові лікарі отримали три апарати штучного дихання, один прилад для вентиляції легенів та інше медобладнання.

Представники групи компанії «Фокстрот» подарували шпиталю побутову техніку, а член комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради, народний депутат України Святослав Ханенко привіз зі столиці ліки для першої невідкладної допомоги.

Загальна сума матеріально-технічної допомоги склала майже 1,5 мільйона гривень.

Подарунки від благодійників прийняв директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій. Офіцер подякував усьому особовому складу медичного центру за самовідданість і добровільну участь у проведені антитерористичної операції, а також відзначив добрі справи благодійників.

— Завдяки усім тим, хто опікується здоров’ям визволителів Донбасу, військово-медичні установи отримали матеріальну підтримку на суму понад 16 мільйонів гривень. За увесь час АТО мої підлеглі зі всієї країни допомогли 1439 військовослужбовцям Збройних Сил України. Військові лікарі з Харкова в стаціонарних умовах посприяли одужанню 1070 бійців різних силових відомств. Більшість подарунків уже завтра буде відправлено для військових лікарів в райони виконання завдань, — зазначив представник оборонного відомства.

За словами командування Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, загальна сума благодійної допомоги, яка з квітня постійно надходить до них, склала понад 3 мільйони. Сучасне медобладнання, багатофункціональні ліжка, телевізори, комп’ютери, ліки та навіть піаніно безкоштовно привезли харків’яни для потреб військово-медичної установи.