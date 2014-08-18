Росія продовжує обстріли української території з "Градів" - РНБО
13:06, 18 серпня 2014Військо
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З території Росії продовжуються обстріли за допомогою «Градів» та мінометів позицій українських військових.
Обстріл української території не припиняється / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Продовжуються обстріли позицій українських військових з російської території», - зазначив він.
Лисенко наголосив, що «вчора об 11:20 з району Авіло-Федорівка Ростовської області РФ в напрямку українського села Олексіївське здійснено 3 залпи з установок «Град».
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