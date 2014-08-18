Росія продовжує обстріли української території з "Градів" - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Продовжуються обстріли позицій українських військових з російської території», - зазначив він.

Лисенко наголосив, що «вчора об 11:20 з району Авіло-Федорівка Ростовської області РФ в напрямку українського села Олексіївське здійснено 3 залпи з установок «Град».

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 9 військових, 20 поранені - РНБО Також він повідомив, що «о 17:40 зафіксовано ще 3 артилерійські залпи з району Селезньово та Краснодарський також з Ростовської області РФ».