На Тернопільщині розпочалося Всеукраїнське військове паломництво до чудотворної ікони Зарваницької Божої матері

Організатором паломництва виступила Українська греко-католицька церква за погодження і при участі представників Міністерства оборони України, МВС України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної пенітенціарної служби України. Паломництво відбувається з благословення та за участі військового єпископа владики Михаїла Колтуна, керівника Департаменту Патріаршої Курії Української Греко-Католицької Церкви у справах душпастирства силових структур України.

Особливістю цьогорічного паломництва є участь у ньому військовослужбовців-учасників АТО, представників добровольчих батальйонів, поранених, які знаходяться на реабілітації, членів родин поранених і загиблих військовослужбовців.

Очікується, що святе місце, де у храмі Пресвятої Трійці зберігається чудотворна ікона Божої Матері, відвідає близько тисячі військовослужбовців силових структур та членів їхніх родин з усіх регіонів держави.

Захід розпочався з молитви до Пресвятої Богородиці та продовжився урочистою ходою учасників прощі до фігури Матері Божої. Окрім того, програма паломництва передбачає поминальну Божественну Літургію, Хресну ходу, панахиду за загиблими військовослужбовцями та похід зі свічками та нічні чування.

Завершиться паломництво у неділю 21 вересня Архієрейською Божественною Літургією.