Бойовики та «російські козаки» воюють між собою за трасу Дебальцеве-Антрацит

Про це повідомляється на сайті Інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони України.

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«Не припиняються бойові зіткнення між терористами та російськими козачими загонами Козіцина. Сутички відбуваються за контроль автошляху Дебальцеве-Антрацит», - йдеться в повідомленні.

«М 03 поєднує території терористів з Ростовом-на-Дону. Ця дорога має найбільш інтенсивний трафік, а тому блокпости на трасі – найдоходніші місця в регіоні. Саме тому місцеві бандити намагаються потіснити приїжджих з Росії казаків», - зазначає РНБО.