Бойовики та «російські козаки» воюють між собою за трасу Дебальцеве-Антрацит
18:04, 30 вересня 2014Військо
0 0
Терористи та «російські козаки» ведуть між собою бойові дії за контроль над автошляхом Дебальцеве-Антрацит.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті Інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони України.
Читайте такожБойовики атакували опорний пункт силовиків біля села Рідкодуб (мапа АТО)
«Не припиняються бойові зіткнення між терористами та російськими козачими загонами Козіцина. Сутички відбуваються за контроль автошляху Дебальцеве-Антрацит», - йдеться в повідомленні.
«М 03 поєднує території терористів з Ростовом-на-Дону. Ця дорога має найбільш інтенсивний трафік, а тому блокпости на трасі – найдоходніші місця в регіоні. Саме тому місцеві бандити намагаються потіснити приїжджих з Росії казаків», - зазначає РНБО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter