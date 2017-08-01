Вільна торгівля з Канадою відкриває колосальні можливості для українського бізнесу - Порошенко

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою відкриває вікно колосальних можливостей для українського бізнесу.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні набуває чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Цей документ відкриває вікно колосальних можливостей для українського бізнесу – у торгівлі, в державних закупівлях, в електронній комерції. Але це набагато важливіше, ніж просто торгівельна угода", - підкреслив глава держави.

За його словами, "це красномовний і символічний жест підтримки, це чудовий прояв особливого партнерства, яке міцніє між нашими державами – далекими географічно, але такими близькими по духу, цінностях та прагненнях".

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні набула чинності Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою.

Угоду було підписано 11 липня 2016 року під час візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Навесні 2017 року Верховна Рада та Сенат Канади ратифікували цю угоду. Угода про ЗВТ відкриває для українських виробників вільний доступ до 98% канадського ринку.

Наразі угода фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже через два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі та внести до переліку послуги, а також механізми захисту інвестицій. Крім того, одразу після ратифікації і набуття чинності угоди українські товаровиробники можуть експортувати до Канади всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації, а також широкого спектру сільськогосподарської продукції, крім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після набрання чинності Угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт до цієї країни на 0,6 млн дол. щорічно, а також в середньостроковій перспективі розраховувати на додаткові інвестиції.