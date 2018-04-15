У неділю, 15 квітня, в рамках проекту «Мільйон на стадіон», під егідою Федерації футболу України та Всеукраїнської національної федерації дворового футболу відбудеться всеукраїнський дитячий турнір з дворового футболу серед команд 2003-2006 років народження.

Участь у відкритті турніру візьмуть заступник Міністра молоді та спорту України Микола Даневич, віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, Президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу, голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності НПУ, полковник поліції Лариса Зуб.

Початок турніру — об 11:00.

Адреса проведення заходу:

м.Київ, провулок Лабораторний, 7а, НТК ім. Баннікова.

У рамках турніру заплановано брифінг для преси.

Початок— о 10:45.

Акредитація для ЗМІ за телефоном 093 361 97 82 до 10:00 15 квітня.