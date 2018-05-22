Паб Beer Point приймає футбольних фанатів на ніч

Київський паб Beer Point вболіває не лише за чесну гру, а й за чесні ціни на житло підчас фіналу Ліги Чемпіонів. Тому паб залишається відкритим на всю ніч і приймає футбольних вболівальників.

В очікуванні фіналу Ліги Чемпіонів ціни на оренду житла для іноземців несправедливо виросли. Це викликало масу негативу від майбутніх гостей. Київський паб Beer Point не може стояти в стороні та бореться за чесну гру.

У ніч з 26 на 27 травня, у день фіналу Ліги чемпіонів, Паб Beer Point запускає акцію #FairBnB – Fair Beer and Breakfast. Beer Point не закриється в ніч фіналу, щоб прийняти всіх фанатів, які не зможуть орендувати житло. В додаток, паб пообіцяв безкоштовні зубні щітки та сніданки на ранок усім гостям.

Але є одне правило: не спати, а пити пиво всю ніч.

Для зручного бронювання, паб створив сторінку на міжнародній платформі пошуку безкоштовного житла Couchsurfing.

Фанати тепло відреагували на запрошення та вже почали реєструватись на ночівлю.

Також, кампанія отримала вірусний ефект в міжнародних ЗМІ:

Liverpoolecho.co.uk , Mirror, Sportzz.

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Де: Beer Point Pub.

Адреса: Київ, Верній Вал, 24.

Вхід: Вільний

Коли: З 26 по 27 травня.