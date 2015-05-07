В Києві буде споруджена унікальна гігантська інсталяція «Голуб Пам'яті та Миру», яка увійде до Книги Рекордів України

Металева скульптура голуба - символ всеукраїнської акції «Голуб Пам’яті та Миру», присвяченої 70-тій річниці Перемоги, що пройшла по всій території країни за ініціативи депутатської групи «Відродження».

Інсталяцію, оздоблену тисячами паперових голубів, провезуть всією територією країни, щоб підтримати бойовий дух бійців, які зараз захищають мир в країні і безхмарне майбутнє українських дітей так само, як це робили наші діди 70 років тому.

А 1 червня, в День захисту дітей, «Голуба миру» встановлять на центральній площі Маріуполя – міста, яке мужньо тримає оборону.

Запрошуємо взяти участь в акції, яка розпочнеться 9 травня о 10.00 у Парку імені Тараса Шевченка.

Встановлення рекорду відбудеться о 13.00

Контактна особа – 067 355 17 26