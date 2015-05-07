Один з найкращих вишів світу – Лондонський Університет Мистецтв – проведе в Києві вступну співбесіду і запропонує стипендії найбільш талановитим абітурієнтам
Один з кращих вузів світу – Лондонський Університет Мистецтв (University of the Arts, London, UAL) – проведе вступне інтерв'ю-співбесіду в Києві 25 травня. Для найбільш талановитих студентів передбачені стипендії.
Лондонський Університет Мистецтв – найбільший виш у світі, що спеціалізується на освіті за творчими і гуманітарними спеціальностями – загалом понад 200 дисциплін у рамках бакалаврських та магістерських програм (мода, PR, медіа, дизайн, телебачення, фотографія, драма та ін.).
Вступна співбесіда є безкоштовною. Співбесіда проводиться англійською мовою.
Найбільш талановиті студенти можуть претендувати на стипендії – повні або часткові.
Лондонський Університет Мистецтв також сприяє працевлаштуванню своїх випускників у найкращих компаніях.
Реєстрація на попередню консультацію для допуску до вступної співбесіди:
Тел .: (+38 044) 4960948; (+38 044) 5993180, e-mail: art@donstream.com.ua.
University of the Arts, London – корисні посилання для абітурієнтів з України:
http://www.arts.ac.uk/study-at-ual/international/your-country/ukraine
http://www.arts.ac.uk/student-jobs-and-careers