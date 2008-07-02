Регіонали пропонують узаконити власний варіант російської мови?

Партія регіонів у Верховній Раді, включно з колишнім провідником Руху Олександром Лавриновичем, висунула проект Конституції, яким пропонує запровадити в Україні ще одну державну мову. Російську.

Сьогодні слухала по радіо “Ера”, як очільник “регіоналів” Чечетов виспівував про необхідність запровадження іншої державної мови, бо, на його думку, 60 відсотків населення України “думає” російською мовою...

Я не телепат і не знаю, якою мовою мислять мої співвітчизники, але те, що в головах “регіоналів”, включаючи Лавриновича, суцільна каша – це факт.

Хоча, напевне, не лише каша... Пам’ятаєте, звідки оплачувалися сили, котрі “захищали” інтереси “російськомовного населення” в країнах Балтії? Отож... То, може, і в нашому випадку попахує комерційним інтересом?

Чи, може, депутати від Партії регіонів непідкупні й, керуючись патріотичними почуттями, нізащо не здадуть інтереси держави?

Ха-ха... Самій смішно...

Цікаво, що про “російськомовні інтереси” мало говорять реальні хазяї Партії регіонів – ті, яких прийнято називати олігархами. Кричить лише дрібнота, яка завжди потребує свіжої копійки “на пропітаніє”...

Проте хотілося б запитати в панів-“регіоналів”, включаючи Лавриновича, що саме вони розуміють під поняттям “російська мова”, яку вони хочуть мати в Україні як державну. Це питання далеко не другорядне, адже російська мова, яку можна почути в Україні, дуже відрізняється від тієї, що є офіційною в Росії. Пан Чечетов, наприклад, жодного (!) слова не вимовив правильно по-російськи, якщо стандартом вважати ту мову, яка вважається грамотною в Росії. Хохляцький акцент у нього, як і в решти “російськомовних” в Україні, чути за десять кілометрів.

Очевидно, “регіонали”, разом з Лавриновичем, хочуть узаконити якийсь власний варіант російської – прикладом можуть слугувати США, де літературним вважається свій варіант англійської, чи Швейцарія – з її власною німецькою.

Щоправда, і тут виникає запитання: який саме з українізованих варіантів російської мови вважати державно-офіційним – донецький, житомирський, харківський чи кримський? Адже всі вони дуже різняться між собою... Філологам доведеться виробити мовні норми, написати цілі томи спеціальної літератури, підготувати фахівців – з “правильної” українізованої російської мови...

Хоча сумніваюся, що замовник захисту “російськомовного населення” дозволить відхилятися від норм російської мови, вироблених у Москві. Тому доведеться усіх “регіоналів”, включаючи Лавриновича, гнати в Росію на курси підвищення кваліфікації – щоб правильно акали, і щоб без хохляцького акценту...

Оксана Охрімчук, Москва – Київ