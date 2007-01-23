Південні регіони України - не просто «біло-блакитні дурники”, а нащадки Великої Скіфії?

Думка Здається, навіть непогано ми відзначили День Соборності. Ніхто не нависав з черговими торжествами, не було зразково-показових мітингів. Віктор Ющенко в своєму «соборному посланні» з нагоди дня єдності був лаконічний і людяний, майже ніякого офіціозу.

А п`ятий канал навіть показав півгодинну мозкову атаку – круглий стіл за участю аналітиків на тему: як нам об`єднати Україну. Це, звичайно, сумно, що питання об`єднання все ще стоїть, і що обговорювали його саме цього дня. Але проте – це правильно, проблеми потрібно констатувати, обговорювати, адже тільки тоді знаходяться шляхи їх вирішення.

Так от, на круглому столі прозвучали цікаві і нові думки з приводу об`єднання регіонів.

Не знаю, чи буде хтось трудитися над складанням ментальних карт регіонів. (Це вже занадто наймати аналітиків визначати національний характер тієї або іншої області). Але розкручувати бренди регіонів, виховувати національну самосвідомість з урахуванням різноманітності історії - це цікаво. Мені, як мешканці Причорномор`я, сподобалася ідея розкручування скіфської культури. Одна справа, ти - мешканка регіону, яка раніше була Румунією, а потім російські визволителі принесли «світло миру», а зараз твій район в етнічному сенсі - Молдавія, а в політичному – комуністи, а голосували всі за Януковича. А інша справа «ти живеш на території Великої Скіфії, колись найбільшої цивілізації». Легко можу уявити, як бабусі на ринку питають: «Унді скифуле? (де ці скіфи? – молдавською авт. )» або як вчителі історії стверджують: «Розкопки скіфських курганів в нашому районі велися впродовж останнього сторіччя».

При цьому політологи радили створити підручник історії України, в якому б розглядалися історії всіх націй і народностей, які живуть на території України. Такий «інтегральний» підручник з історії СРСР був свого часу створений на прохання Сталіна, і туди увійшла історії всіх народностей, які жили на території колишнього СРСР.

І, звичайно, мають рацію аналітики, коли говорять, що проблема роз`єднаності - це проблема державного управління. Безперечно, державним бюджетом повинен бути визначений рядок на відтворення національної ідентичності. Років десять тому греко-католицькі сім`ї Галичини активно приймали на різдвяні свята дітей зі Східної України. Не виключаю, що це робилося в рамках католицького прозелітизму, але діти, що побували на святах в Галичині, згадують традиції і святкування як щось яскраве, цікаве і важливе. Я не упевнена, що під цю проблему потрібно створювати міністерство. Але створити відповідні державні програми, і доручити їх небайдужим і не сильно скомпрометованим крадіжками чиновникам, нинішній владі цілком під силу. Тепер від влади, а конкретно від уряду залежить, чи робитимуться спроби об`єднання. Захотів Ющенко, щоб тема Голодомору і ця сторінка історії стала відомою – зробив. Зробив на вищому рівні навіть при нинішніх повноваженнях. Цікаво, чи захочуть Віктор Федорович і Микола Янович зайнятися об`єднанням? Подивимося, в усякому разі рецепти з об`єднання їм запропоновані.

Аня Дерменжі, Одеська область