Міняти треба не сайт vstup.info, а працівників ВНЗ, які оприлюднюють неперевірені дані

Система «Конкурс» - платформа для прозорої вступної кампанії, але міняти треба не сайт, а працівників ВНЗ, які оприлюднюють неперевірені дані і власноручно виставляють їх на vstup.info. УНІАН оприлюднює передане редакції звернення голова правління громадянської мережі ОПОРА до керівників вишів та абітурієнтів.

Нещодавно після інциденту із “липовими олімпіадниками” у пресі з’явилося інтерв’ю директора Інституту журналістики Володимира Різуна про те, що організація ОПОРА брала з сайту vstup.info передану приймальною комісією неперевірену, неуточнену інформацію , на основі якої будували відбір. Згідно його заяв, в МОН відправляються всі анкети, що їх заповнюють абітурієнти, (тобто до того, як вказані там дані будуть звірені приймальною комісією) але тільки уточнена приймальною комісією анкета є остаточною.

ОПОРА захищає інтереси абітурієнтів і зацікавлена лише у тому, щоб всі талановиті діти мали рівні можливості під час вступу. Я розумію, що є одиничний виняток, але про нього згодом. Втім, з боку Володимира Володимировича є нерозуміння певних процедурних речей. По-перше, я щиро вітаю нововведення, яке запропоноване КНУ ім.Т.Шевченка, і абітурієнти замість того, щоб вистоювати багатогодинні черги під приймальними комісіями, могли скористатися он-лайн реєстрацією. Це прогресивне рішення, яке заслуговує на повагу.

Втім, приймальна комісія повинна подавати до ІС «Конкурс» виключно перевірену інформацію. Уявімо, якби всі ВНЗ приймали документи через Інтернет і не мали доступу до паперових носіїв, але розміщували не уточнені дані на сайті www.vstup.info та передавали їх в такому вигляді до МОН, що було б з відкритими рейтингами? Тим паче, що на сайті ВНЗ ці рейтинги не з’являлися...

Також хочу розвіяти міф про те, що хтось з операторів ІС «Конкурс» міг працювати з рейтинговими списками абітурієнтів і вносити неправильні дані. Наказом ректора кожного ВНЗ визначається відповідальна особа, яка працює зі сторінкою навчального закладу і власноруч вносить дані в систему. Тільки вона має пароль і доступ до відповідної сторінки сайту. Тобто, якщо пан ректор хоче побачити оператора, який вносив інформацію про абітурієнтів, йому не потрібно далеко ходити. Він сидить в приміщенні КНУ і є працівником вищого навчального закладу, підрозділом якого є і Інститут журналістики. Відповідно до зареєстрованих Міністерством юстиції Умов прийому (п.23.5), приймальні комісії зобов’язані щодобово подавати дані до системи. Крім того, ОПОРА не має жодного доступу до анкет абітурієнтів і користується тією інформацією, яка перевірена в комісії і передана її представником до ІС «Конкурс».

Я розумію, що приймальна комісія може ще уточнювати дані після прийому анкет, але нагадую, що саме представники ВНЗ повинні використовувати та оприлюднювати уточнену інформацію.

Підкреслю, ОПОРА не вносить жодних коректив до анкет абітурієнтів, бо не може мати доступу до персональних даних громадян. Всі уточнення робить виключно приймальна комісія, яка працює з паперовими оригіналами, і потім виставляє дані на сайт, що підпорядковується Міністерству освіти та науки і функціонує завдяки відповідному Наказу. Також нагадую, що Умови прийому, які є основним документом, що визначає процедури вступу, також регламентують те, які дані, як часто, з якою інформацією, повинні бути оприлюднені на сайті ІС «Конкурс» у вигляді рейтингів. Персональна відповідальність зміст лягає на працівника ВНЗ, який її вніс. Наголошую, що тільки одна людина в навчальному закладі має належний рівень доступу, щоб змінювати дані абітурієнта. Поза стінами ВНЗ таких немає: ані оператори системи, які відповідають за її технічну підтримку, ані громадські спостерігачі.

У мене деколи запитують, чи прописано законодавчо, або якимись постановами, хто відповідає за сайт вступ.інфо? Законодавство не регулює чітких процедур вступу. Для цього є “Умови прийому до вищих навчальних закладів на 2010 рік”, норми яких поширюються на всі вищі навчальні заклади незалежно від форми власності. Тож цей документ визначає всі процедури, в тому числі форму оприлюднення рейтингових списків. Крім того, п.6.1. передбачає, що абітурієнт «особисто» подає документи, тому попередня реєстрація на сайті ВНЗ може стосуватися лише формування електронної черги під час прийому документів. Також важливо звернути увагу, що червоною ниткою йде поняття «документ», тож, приймати до відома інформацію з електронних анкет не можна. В приймальній комісії звіряються оригінали з копіями і лише тоді інформація про абітурієнта може бути передана в МОН, чи розміщена на сайті ІС «Конкурс». Також наголошую, що сайт підпорядкований Міністерству освіти та науки, відповідно його власником і керівником є саме це відомство.

Ще мене запитують, який був сенс моніторити олімпіадників-вступників до інституту журналістики, якщо там діє творчий конкурс, та олімпіада не має жодного значення? Ми не підходили вибірково до цієї спеціальності, а перевіряли всі. Крім того, моніторинг здійснювався загалом у 50 ВНЗ України. Для початку це було 2 київських, коли ж виявили неточності, то пішли в регіони. Там теж було зафіксовано поодинокі проблеми, але їх виправляли в приймальних комісіях, посилаючись на те, що під час перших 1,5 тижня прийому документів і значного напливу документів, могли щось пропустити. Й жодних конфліктів з цими ВНЗ не було, вони позитивно ставилися і усвідомлювали, що це співпраця на користь абітурієнтів. Втім, журналістику ми не оминули увагою, бо якщо виявляються такі помилки, то вони можуть бути і в інших відомостях. Це закономірно. Також у тексті статті згадується конкретна абітурієнтка Дарина Лисенко, яка вписала себе олімпіадницею, бо вона переможцем обласної олімпіади. Вона нібито має претензії саме до ОПОРИ, яка подала її, як фальшиву олімпіадницю.

Мені щиро прикро за пані Дарину, але вона стала заручницею ситуації. Статус «переможець олімпіади/конкурсу» працівником ВНЗ може надаватися лише за умови її перемоги в національному конкурсі, чи участі у міжнародному. Абітурієнтка поділилася даними про свої успіхи у навчанні, а з університету без перевірки їх було внесено до ІС «Конкурс». Тож, якщо пані Дарина хоче йти до суду, то ми готові з нею зустрітися там. Втім, це закінчиться витребуванням даних з ІС «Конкурс» про те, хто, якого числа подав цю інформацію. І тоді з’явиться третя сторона-відповідач – ВНЗ. Тому я бажаю успіхів цій абітурієнтці і розумію її стурбованість. Втім, хочу нагадати, що нами дані було взято з відкритих джерел, і як ми очікували, їх повинна була перевірити комісія.

Я впевнена, що система «Конкурс» - платформа для прозорої вступної кампанії. Але міняти треба не сайт, а працівників ВНЗ, які оприлюднюють неперевірені дані і власноручно виставляють їх на vstup.info. Тому, виявивши цю проблему, ми і закликали абітурієнтів звіряти рейтинги з ІС «Конкурс» зі списками ВНЗ. Ми не хотіли б, щоб діти стали заручниками ситуації.

Минулого року було виявлено осіб, які до приймальних комісій подали довідки з фальшивими діагнозами, що надали їм право на позаконкурсний вступ. В справу втрутилася прокуратура та виявила підробку, але поки немає рішення суду діти продовжують вчитися у ВНЗ на місцях, які відібрано у дійсно здібних абітурієнтів з високим рівнем знань. Тож, завжди потрібно бути пильними. Без цього страждає занадто багато дітей.

Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора»