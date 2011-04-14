Головним ньюзмейкером у країні стає Генеральна прокуратура

Помітне посилення ролі Генеральної прокуратури в суспільно-політичному житті країни дозволяє припустити розгортання в Україні сценарію, вже знайомого за подіями в Росії, але при цьому з виразною претензію на оригінальність.

Генпрокуратура поступово стає основним модератором суспільно-політичної активності в країні. Тільки за останній рік в її активі - три кримінальних справи проти Юлії Тимошенко, затримання Юрія Луценка і цілої групи менш вагомих соратників Юлії Володимирівни. Кульмінацією правоохоронної активності стало порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми, яка розвивається за законами тріллера. Активність ГПУ можна зрозуміти: навіть у традиційній демократичній системі судова гілка влади є окремою, а прокуратура залишається каральним мечем держави. В українських реаліях ця зброя не просто вийнята з піхов, а приставлена одночасно до багатьом горл політичних опонентів.

Знову запитаний екс-майор Мельніченко, заяви якого вже більше 10 років додають певної пікантності до політичного життя країни. Колишній президентський охоронець став завсідником в Генеральній прокуратурі. Проте він так і не одержав карт-бланш для виступів в прямих ефірах. Все йде до того, що визнані сьогоденні «плівки Мельниченка» стануть інструментом своєрідної зачистки.

Визнаємо, що жертвами кампанії по боротьбі з корупцією стають і окремі нинішні чиновники. Щоправда, справді гучних прізвищ серед тих, чию долю зважує українська Феміда, немає. Хоча соратники Януковича не говорять про «прекрасну команду», ступінь представленості «регіоналів» у коридорах влади зашкалює. І ухвалення закону «Про державну службу», який забороняє бути членами політичних партій держслужбовцям, у даному разі нічого не змінить. Партія регіонів встигла пустити коріння в державні структури, розставивши своїх людей на ключові позиції. Жертвами показових репресій можуть стати хіба що представники партійного баласту, яким випаде доля служити прикладом незаангажованості українського правосуддя. Ще одна категорія майбутніх жертв - нечисленні попутники Партії регіонів, нинішні співучасники в управлінні країною.

Зміни в Кримінально-процесуальному кодексі, що дозволяють скорочувати термін ознайомлення підслідного з матеріалами кримінальної справи, дозволяють припустити, що нас незабаром чекає запуск справжнього конвейєра правосуддя. Добре б без гасла «Зізнання - цариця доказів», інакше процес наведення ладу виявиться погано контрольованим. Не доводиться сумніватися, що основним об`єктом уваги правоохоронців стане Юлія Тимошенко - неабияк деморалізований, але найбільш рейтинговий супротивник діючої влади. За всіма ознаками, Юлію Володимирівну не допустять до повноцінної участі в парламентській кампанії, незалежно від її рейтингу на момент винесення вердикту. Цей утиск у політичних правах буде для влади набагато вигідніший, ніж повторне знайомство лідера «Батьківщини» із внутрішнім устроєм Лук`янівського СІЗО. До того ж модель «Тимошенко без парламентської трибуни», активно обкатана в нинішньому скликанні Верховної Ради, серйозно мінімізує можливості екс-прем`єра скласти конкуренцію Віктору Януковичу на майбутніх президентських виборах.

Цікава особа людини, яка настільки активно претендує на роль головного правоохоронця країни, що незабаром його почнуть називати президентським опричником. Ренат Кузьмін має не тільки досвід роботи в органах прокуратури і правильний послужний список, а й чималі амбіції. Ренат Равелійович, нагадаємо, був куратором розслідування резонансної «справи Лозінського», а після порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми і багатократних публічних сумнівів у факті отруєння Віктора Ющенка, і зовсім погрожує стати «грозою авторитетів». На фоні гламурного голови СБУ Хорошковського і активно демонізованого шефа МВС Могильова Ренат Кузьмін може стати становим хребтом правоохоронної системи. Щоправда, варто враховувати дві обставини: найменший натяк на керованість Кузьміна різко знизить його ефективність (і він приречений на демонстрацію власної «безбашенності», а в разі зміни влади перший заступник генпрокурора ризикує одержати малоприємний ярлик «організатора політичних репресій».

Тому Ренат Кузьмін, який зробив серйозну заявку на постійну прописку в силовому сегменті органів влади, має всі підстави стати незамінним для Віктора Януковича, різко розширивши перелік вакансій, на яких може бути корисним президентові. Але це - питання середньострокового майбутнього, поки ж Кузьмін повний рішучості зачистити політичний майданчик від потенційних суперників голови держави.

Євген Магда