Троє людей загинули при зіткненні легковика з деревом

Сьогодні вночі у Дніпропетровській області при зіткненні легковика з деревом загинуло троє людей, одна отримала тяжкі травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, дорожня пригода сталася в 0 год. 20 хв. 5 червня на вулиці у с. Кисличувата Томаківського району.

Попередньо встановлено, що водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом.