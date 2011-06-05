Троє людей загинули при зіткненні легковика з деревом
12:14, 05 червня 2011Разное
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Трагедія на Дніпропетровщині
Сьогодні вночі у Дніпропетровській області при зіткненні легковика з деревом загинуло троє людей, одна отримала тяжкі травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, дорожня пригода сталася в 0 год. 20 хв. 5 червня на вулиці у с. Кисличувата Томаківського району.
Попередньо встановлено, що водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом.
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