Чоловік врятував двох дітей, які тонули, але сам не виплив

У Чугуївському районі на річці Сіверський Донець потонув чоловік.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Чоловік витягнув із води на гумовий човен, що перевернувся, 4-річного сина та 7-річну доньку, однак не зміг сам вибратися з води. Рятувальники, котрі приїхали на місце події, за допомогою мотузки витягли човен із дітьми й тіло чоловіка, яке зачепилося за човен.

Крім цього, 5 червня в Нововодолазькому районі під час купання потонув хлопець 2003 року народження. За словами свідків, він пірнув та тривалий час знаходився під водою. Коли хлопця знайшли та витягли з води, пройшло вже близько 15 хвилин. Реанімувати дитину не вдалося.

Також у цей день у Чугуївському районі в річці Сіверський Донець під час купання в стані алкогольного сп’яніння потонула жінка 1982 року народження.