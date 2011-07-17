Губернатор: в Росії буде краща в світі траса для Формули-1

Губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов упевнений, що для першого в історії "Формули-1" російського етапу буде побудована краща траса в світі.

Ткачов став почесним гостем фестивалю "Формула Сочи", який проходив тут у неділю. Учасниками шоу стали команди "Формули-1": "Лотус-Рено", "Маруся-Верджин", "Ред Булл" і "Феррарі".

"Мільйони жителів нашої країни мріяли, щоб такого роду змагання, тим більше "Формула-1", "Королівські перегони", пройшли в їх місті. Це щастя випало нам. Ми пишаємося цим, але для нас це велика відповідальність. Я упевнений, що ми збудуємо кращу трасу в світі, зробимо все для того, щоб розвивати автоперегони в Росії", - заявив журналістам Ткачов.

Губернатор Краснодарського краю висловив надію на те, що проект буде окупний. "Сотні тисяч уболівальників, які приїжджатимуть на "Формулу", - це серйозна економічна підтримка для нашого краю і в цілому нашої країни", - наголосив Ткачов.

Він повідомив, що планований час проведення першого в історії Росії етапу "Формули-1" - жовтень 2014 року.