У Росії встановили пам'ятник інопланетянину

У Пермському краї відбулося офіційне відкриття першого в Росії пам`ятника інопланетянинові, повідомляє ІТАР-ТАРС. Дерев`яна постать прибульця заввишки 180 сантиметрів була встановлена на в`їзді до села Молебка, поряд з однойменною аномальною зоною.

Проект створення пам`ятника, вирізаного місцевим скульптором, спонсорувала влада, виділивши на нього 45 тисяч рублів.

Встановлення пам`ятника - один з етапів програми створення біля Молебки туристичної зони для тих, хто цікавиться аномальними явищами і НЛО.

Село Молебка та його околиці - так званий М-ський трикутник - вважаються місцем з високою концентрацією аномальних явищ. Крім того, в цьому районі з відносною регулярністю спостерігають польоти НЛО, зауважує Лента.ру.