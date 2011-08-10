У зіткненні легковика та автоцистерни загинуло двоє людей

Поблизу селища Коробочкіно Чугуївського району Харківської області внаслідок зіткнення автомобіля «Деу-Нексіа» і вантажного автомобіля «Даф» загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, ДТП сталася сьогодні близько 3.00 на автошляху «Київ – Харків – Довжанський».

22-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою, яка перевозили більше 20 тонн соняшникової олії.

Водій «Деу» та його 63-річна пасажирка загинули на місці аварії, 27-річний водій вантажівки з переломами ніг та черепно-мозковою травмою був доставлений до лікарні.