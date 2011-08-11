Сорочинський ярмарок відкриє Янукович

Національний Сорочинський ярмарок 17 серпня офіційно відкриє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це йдеться в офіційній програмі ярмарку, яку оголосила прес-служба ТОВ «Сорочинський ярмарок».

За їх даними, культурно-розважальна програма почнеться 16 серпня фестивалем «Україна талановита» і «Сорочинськими забавами».

У середу, 17 серпня, почне свою роботу фестиваль народної творчості, в якому планують взяти участь канадський «український» хор, азербайджанські і канадські танцюристи, башкирський вокальний ансамбль.

Того ж дня пройдуть майстер-класи з приготування українського козацького кулешу, з розпису по склу, з виготовлення іграшок, оберегів, з лозоплетіння і ярмарковий боді-арт. 17 серпня вечір закінчиться виступом співачки Еріки.

18 серпня відбудеться обрядове дійство «Ярмаркові вечорниці», а 19 серпня - на свято Спаса - можна буде освятити яблука, мед, короваї.

18 серпня в Сорочинцях виступлять групи «НеДіля», «Астарта», 19 серпня «ТНМК» і 20 серпня «Лама».

Під час проведення ярмарку заплановане «Свято полтавської галушки», «Свято сала».

Також організатори ярмарку планують провести фестивалі аматорських театрів і «Сміємося разом з Гоголем». Очікуються і різні конкурси, наприклад, фотоконкурс «Україна в об`єктиві», конкурс любительського короткометражного кіно.

Вперше на ярмарку виступить кінно-акробатичний театр "КОШ" (Київська область), який запропонує катання на конях, театралізовані розваги: "Ковбої", "Вірність" й ін.

Нагадаємо, Сорочинський ярмарок - 2011 проходитиме з 16 по 21 серпня.