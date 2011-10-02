Спецоперація із знищення кілерів в Одесі (фото)

Начальник Управління МВС в Одеській області Михайло Яцков після спецоперації із затримання злочинців, які 30 вересня розстріляли міліціонерів в Одесі.

За повідомленням Управління зв’язків з громадськістю МВС України, у ході спецоперації знищено дві особи, під час спроби затримання яких напередодні загинули 2 працівників міліції і ще 4 були поранені.

Зловмисники переховувалися в одному з приватних готелів поблизу «9-ї станції Фонтану».

Зловмисники вчинили жорсткий збройний опір, відкрили вогонь з автоматичної зброї. Правоохоронці були вимушені застосувати зброю на ураження.

Як повідомив газеті "Сегодня" співрозмовник у правоохоронних органах, на місці знайдено чотири тіла. Зокрема, за його словами, убитих кілерів було не двоє, як наголошується в офіційному повідомленні МВС, а троє. При цьому на полі бою знайшли чотири трупи, в тому числі ватажка банди - чеченця Аслана ДІКАЕВА, і, можливо, цивільної людини, сказав співрозмовник газети.

«Тіла сильно пошкоджені розривами, - зазначив він. - Для нас це теж було несподіванкою, ми думали, що бандитів двоє».

«Що стосується інформації про двох вбитих, то є команда з міністерства поки що не повідомляти пресі, що знайдено 4 трупи - не виключено, що загинув мирний житель, і все потрібно ретельно перевірити», - сказало джерело.

Фото Максима Скрипки / УНІАН

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