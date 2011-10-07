Двоє чоловіків загинули в колодязі

У Тернополі під час облаштування колодязя загинули двоє чоловіків.

Як повідомляє прес-служба МНС, повідомлення про нещасний випадок на вулиці Текстильній міста Тернополя до оперативно-диспетчерської служби МНС надійшло о 8 ранку.

Як з`ясувалося, двоє чоловіків облаштовували колодязь. Один з них знепритомнів та упав всередину. Його товариш намагався йому допомогти, але також упав на дно.

На місце події негайно прибули рятувальники. Постраждалі перебували на глибині близько 20 м, ознак життя не подавали. Рятувальні роботи були ускладнені вузьким діаметром колодязя, загромадженого сторонніми предметами. На поверхню були підняті тіла потерпілих. Їхню смерть констатували лікарі.