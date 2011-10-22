Україна і ЄС узгодили доступ на автомобільний ринок

Україна і ЄС узгодили двосторонні захисні заходи щодо автомобілів і експортних мит.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій П‘ЯТНИЦЬКИЙ.

«По суті справи, було вирішено два питання, які стосуються торгівлі товарами… Це питання експортних мит і питання доступу на ринок автомобілів», - сказав В.П‘ЯТНИЦЬКИЙ.

Зокрема, він зазначив, що сторони узгодили питання лібералізації відносин у попередні раунди переговорів, а під час останніх зустрічей у Брюсселі цього тижня були узгоджені двосторонні захисні механізми.

Так, що стосується доступу на ринок автомобілів, то, за словами В.П‘ЯТНИЦЬКОГО, після набуття чинності угоди про асоціацію Україна зможе відновлювати імпортне мито до його нинішнього рівня в 10% у разі різкого зростання імпорту автомобілів, і різкого збільшення їх частки на ринку, порівняно з базовим періодом, за який узято імпорт автомобілів у 2005-2007 роках.

«Якщо обсяг імпорту в будь-якому подальшому році не досягає цього рівня у процесі лібералізації, то ми, природно, не застосовуємо ніяких заходів. Якщо ж він перевищує цей рівень, тоді є ще один параметр: частка на ринку», - зазначив В.П‘ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, параметр частки на ринку важливий, оскільки бувають «добрі» і «погані» роки продажів, коли загальна кількість проданих в Україні автомобілів може значно відрізнятися.

«І ми домовилися з ЄС про те, що у таких випадках, випадках добрих років, параметр частки на ринку також застосовуватиметься. І якщо обсяг імпорту не перевершуватиме частку на ринку, ми також не застосовуватимемо захисних заходів. Але якщо він перевершить цю частку, тоді ми маємо право ввести мито у розмірі того, який діє на сьогоднішній день», - сказав Уповноважений Кабміну.

При цьому він зазначив, що передбачено спеціальну процедуру повідомлення європейської сторони і консультацій, які не можуть бути заблоковані.