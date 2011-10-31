Під Києвом маршрутка врізалася в трактор: 5 потерпілих

На 40-му кілометрі автотраси Київ-Суми, в селі Красівка Броварського району, водій мікроавтобуса «Форд» при обгоні на перехресті зіткнувся з трактором «МТЗ-80». Про це повідомляє Магнолія-ТВ з посиланням на прес-службу МВС України.

Внаслідок ДТП тракторист і четверо пасажирів мікроавтобуса дістали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

На момент зіткнення в салоні автобуса знаходилося 16 чоловік.

Маршрут здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Варна-Київ».