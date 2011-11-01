Чверть водіїв отримали права за хабар (опитування менеджерів)

Майже половина українських менеджерів – автомобілісти. Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, яке провів Міжнародний кадровий портал hh.ua.

40,4% респондентів відповіли, що мають власне авто. На запитання, яким чином вони отримали права, 26,06% респондентів сказали, що ходили на водійські курси і здавали іспити власними силами. 9,8% - давали хабарі, щоб отримати водійське посвідчення, а 2,4% зізналися, що купили його.

61,92% менеджерів стверджують що жодного разу не давали хабарів даішникам. 19,3% сказали, що лише кілька разів платили правоохоронцям, 12,8% - дають хабарі рідко, а 5,07% - часто.

Як з’ясувалося, в Україні кожному четвертому менеджеру не вистачає місця на стоянці біля офісу. 16,7% респондентів стверджують, що біля їхньої роботи взагалі немає, де припаркуватися.

Опитування показало, що лише 9,5% менеджерів готові пересісти з автомобілів на велосипеди. Наразі ж більшість - 42,5% - працівників українських офісів добираються на роботу маршрутками. 35% - на метро, 30,6% - власним автомобілем, кожен десятий стверджує, що ходить на роботу пішки. Автобусами і тролейбусами користується по 8% менеджерів. Службове авто використовує 5,8% респондентів, 5,4% - їздять на таксі, 5,03% - трамваєм. Найменш популярним видом транспорту виявилися електрички. Ними користується лише 2,11% працівників українських офісів.

*** Опитування проходило на Міжнародному кадровому порталі hh.ua 28 жовтня 2011 року. В ньому взяли участь 5066 респондентів з усіх областей України. 58,9% - кияни, 6,8% - жителі Дніпропетровська та області, 5,9% - донеччани, 4,58% - харків`яни, по 3,2% - львів`яни та одесити. Користувачі порталу - менеджери середньої та вищої ланки. 75% респондентів в даний момент працевлаштовані, а 25% - шукають місце роботи. 51% - жінки, 49% - чоловіки. Всі респонденти анонімні, але з одного ip-адреси можна відповісти лише один раз.