Кличку не годиться плутати «четверту владу» і «п'яту колону»

18:41, 01 листопада 2011
Разное
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Мені щиро шкода успішного боксера, але невдалого політика Віталія Кличко, який днями припустився прикрої помилки: виступаючи в Херсоні на прес-конференції переплутав «четверту владу» (журналістів) з «п'ятою колоною» (зрадниками).

"І преса ця, яка у нас, - п'ята колона?", - запитав у журналістів Віталій.

Цей маленький інцидент так і залишився б непоміченим, якби Віталій приїхав до Херсона як боксер. Але він прибув з політичною метою – проводити агітацію, підвищувати свій рейтинг. А це вже не захоплені погляди шанувальників, а пильна увага ЗМІ. Такі помилки не припустимі навіть для політика-початківця. А для Віталія, який двічі програв вибори в Києві, – мало не смертельні. Мені не хочеться, щоб боксер, якого поважають багато шанувальників спорту, став предметом жартів і знущань про брак інтелектуального розвитку. Але все до цього йде. І прикра помилка - перший дзвіночок.

Таку помилку можна було б пробачити, якби він щодня по декілька разів виступав публічно, але ж він рідко спілкується і виступає перед людьми.

Мені здається, що Віталієві варто було б докласти зусиль в тій сфері, де вони дадуть максимальний результат. Як показує його життєвий досвід. Це – спорт. Упевнений, що він знайшов би себе в Національному або міжнародному олімпійському комітеті, будь-якій спортивній федерації. Його досвід і зв'язки у великому спорті були б незамінні при підготовці до подачі заявки на проведення зимової олімпіади 2022 в Карпатах. Але, очевидно, його боксерська завзятість зіграла з ним злий жарт. Він упевнено,  просто семимильними кроками, йде до третьої поразки на виборах у Києві.  І до того ж - перетворюється з респектабельного боксера на предмет злорадних знущань і образливих жартиків.

Мені було б прикро бачити як гордість вітчизняного боксу стала політичним сміховиськом. Якщо він не змінить вектор свого напряму, то може повторити долю Леоніда Черновецького. Хай вона стане Кличкові уроком: адже хороший банкір не завжди хороший мер. Я не знаю жодного боксера, який став успішним політиком. Ні Мохаммед Алі, ні  Тайсон, ні Холіфілд не стали політиками після закінчення спортивної кар'єри. Лише Льюїс став журналістом. Спортивним.

Михайло Чечетов, народний депутат

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