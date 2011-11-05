ДТП в Англії - найбільше за багато років
06:02, 05 листопада 2011Разное
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27 машин, не менш як 35 постраждалих
ДТП за участю 27 автомобілів, що відбулося в п`ятницю на шосе M5 на заході Великобританії, забрав життя кількох людей, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на поліцію.
Аварій подібного масштабу не було вже багато років, йдеться в заяві депутата міста Тонтон Джеремі Брауна.
35 людей постраждали в результаті зіткнення більше двох десятків легкових машин і вантажівок шести в графстві Сомерсет вчора ввечері.
Рятувальники, як і раніше намагаються витягти людей з деформованих вогнем машин.
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