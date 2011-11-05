ДТП в Англії - найбільше за багато років

ДТП за участю 27 автомобілів, що відбулося в п`ятницю на шосе M5 на заході Великобританії, забрав життя кількох людей, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на поліцію.

Аварій подібного масштабу не було вже багато років, йдеться в заяві депутата міста Тонтон Джеремі Брауна.

35 людей постраждали в результаті зіткнення більше двох десятків легкових машин і вантажівок шести в графстві Сомерсет вчора ввечері.

Рятувальники, як і раніше намагаються витягти людей з деформованих вогнем машин.