У Росії в робітничому гуртожитку загинув громадянин України

Серед загиблих у робітничому гуртожитку в місті Мікунь в Комі (РФ) – один українець.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на керівника прес-служби республіканського управління МНС Юлію ЧУБОВУ.

Всього загинули сім чоловік, двоє госпіталізовані.

Серед загиблих троє жителів Комі, один - із Краснодарського краю, двоє зі Ставропілля і один з України.

Пожежа сталася в ніч на 13 листопада в будівлі гуртожитку, що належить будівельній організації ТОВ "Рамес". Площа пожежі становила 750 квадратних метрів.

Порушено кримінальну справу за фактом пожежі - за частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу РФ (спричинення смерті з необережності двом і більше особам), яка передбачає позбавлення волі до п'яти років.

Попередня причина пожежі, встановлена прокуратурою Комі, - несправність електропроводки в кімнаті для сушки одягу.