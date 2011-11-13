У Росії в робітничому гуртожитку загинув громадянин України
Загалом у пожежі постраждали дев'ятеро
Серед загиблих у робітничому гуртожитку в місті Мікунь в Комі (РФ) – один українець.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на керівника прес-служби республіканського управління МНС Юлію ЧУБОВУ.
Всього загинули сім чоловік, двоє госпіталізовані.
Серед загиблих троє жителів Комі, один - із Краснодарського краю, двоє зі Ставропілля і один з України.
Пожежа сталася в ніч на 13 листопада в будівлі гуртожитку, що належить будівельній організації ТОВ "Рамес". Площа пожежі становила 750 квадратних метрів.
Порушено кримінальну справу за фактом пожежі - за частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу РФ (спричинення смерті з необережності двом і більше особам), яка передбачає позбавлення волі до п'яти років.
Попередня причина пожежі, встановлена прокуратурою Комі, - несправність електропроводки в кімнаті для сушки одягу.