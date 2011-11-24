У дитсадку знайшли ручну гранату

У Херсоні на території дитячого садка знайшли ручну гранату.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МЧС у Херсонській області.

Ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни виявила робітниця дошкільної установи, розташованої в Дніпровському районі Херсона, 23 листопада під час земляних робіт.

Фахівці піротехнічної служби, прибувши на місце події, вилучили вибухонебезпечний предмет.

Цього ж дня поблизу залізничної станції Пойма (Цюрупинський район) піротехнічною службою УМНС за програмою «Протимінної діяльності на території Цюрупинського району» було виявлено три мінометні міни часів ВВВ.

Знешкодження знайдених боєприпасів призначили на 24 листопада.

За даними УМНС, з початку року в регіоні було знешкоджено 911 боєприпасів, серед яких авіаційна бомба вагою 500 кг.